Zor ve zorlu bir başkan!

Fenerbahçe’nin 29 Mayıs 2026 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 6-7 Haziran 2026’ya ertelenen “Olağanüstü seçimli iki günlük Genel Kurul Toplantısı” yarın başlayacak, pazar günü sona erecek.

Milyonlarca taraftar ve yüz binlerce üye “yeni başkanın kim olacağını” merak ve heyecanla bekliyor.

Başkan Sadettin Saran yeniden aday olmadı.

Eski Başkanlardan Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerden Hakan Safi “başkanlık için” yarışacak.

1998-2018 yılları arasında kulüpte 20 yıl kesintisiz başkanlık yapan Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’yi yeniden şampiyonlukla kucaklaştırma” vaadini vererek, “Tarihsel 120. yılına güçlü bir girişle camiayı yeniden birleştireceğim” diyerek adaylığını açıkladı.

Ali Koç döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan, “Türkiye ve Avrupa iş dünyasında başarılı kimliği ile tanınan” Hakan Safi ise “Değişim, yeni vizyon ve yönetimde yeni bir nesil” sloganıyla adaylığını ilan etti. “Para sorununun sıkıntı olmadan çözüleceği” vadini yaparken de inandırıcı idi.

Okuyucularım bilirler, “gönlüm sarı kırmızıdan yana” bir gazeteciyim, spor da yazarım.

Spor yazan bir gazeteci olarak, “Hakan Safi’nin başkanlığını”, gönlü Galatasaray’dan yana bir spor yazanı olarak “Aziz Yıldırım’ın başkanlığını” tercih ettiğimi de soranlara söylüyorum.

“Neden” sorusuna cevap vermiyor; “Anlayan anlar” diyorum.

Çok ısrar edenler için de “Merak ve Kaygı” kelimelerini heceliyorum.

Transfer ayında da Süper Lig başladıktan sonra da “eğer seçilirse, ‘Hakan Safi’ adını” gazete manşetlerinde çok görecek, TV yayınlarında çok duyacağız.

Galatasaray ve Beşiktaş başkanları ile TFF Başkanı’na “hazırlıklı olmalarını” tavsiye ederim.

Dahası da var; “Şampiyonluklar için Fenerbahçe’nin sadece futboluna değil, ‘salon sporlarına da el atacak’ bir başkan” geliyor.

“Seçilirse”, Hakan Başkan, kulübüne de sporumuza ve futbolumuza da hayırlı ve uğurlu olsun!..