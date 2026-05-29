Süper Lig hakemlerinin sezon performansları (2)

ADNAN DENİZ KAYATEPE (19): Sezon başından itibaren yükselen bir grafiği vardı. Çok başarılı maçları oldu. Ancak F.Bahçe-Ç. Rizespor maçının son dakikasındaki hatalı kararı ligin dengesini bozdu. Kredi kaybetmiş olsa da MHK hiçbir şey olmamış gibi maç vermeye devam etti.



ALİ ŞANSALAN (15): MHK Genel Müdürü'ne çok yanaşmış olsa da bu sezon da kariyerini iyi yönetemedi. Trabzonspor-Beşiktaş maçında VAR müdahalesiyle El Bilal'e gösterdiği kırmızı kartı kabul görmedi. G.Saray-Alanya maçı sonrası F.Bahçe'ye verilen söz üzerine 4 hafta maç verilmedi Ligin ikinci yarısında âdeta yokları oynadı. Eşinin rahatsızlığı sebebiyle son 4 hafta maç almadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.



ALİ YILMAZ (20): Hak ettiğinden çok fazla maç verildi. Hiç VAR görevi alamadı. Trabzonspor-Kasımpaşa unutulmaz. Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde hiçbir şey olmamış gibi sadece bir hafta dinlendi. Babası MHK Başkanı olsaydı, bu kadar maç alamazdı. Kart ve faul standardını tutturamıyor, doğruluk oranı çok düşük kaldı. Yazı tura atsa bu kadar hata yapamazdı.



ALPER AKARSU (13): Sezona iyi başladı, kötü bitirdi. Geçen sezona göre gelişim göstermiş olsa da yeterli değil. Vasatın altında kaldı.



BUĞRA TAŞKINSOY (2): İlk yarıyı çöpe attı. Liglerin ilk yarısında hiç maç alamadı. 16. haftadan itibaren VAR'da ciddi bir çıkış yakaladı. Derbilerde ve kritik maçların değişmez ismi oldu.



BATUHAN KOLAK (15): Performans olarak ilk 5 hakem arasına rahatlıkla girer. Süper Lig'de hiç VAR görevi verilmedi. 7. haftada Gaziantep-Samsunspor maçındaki Zeki Yavru'nun mobbingine kayıtsız kalmasını çok eleştirmiştik. Üç hafta dinlendirilmişti. Oradan ders çıkardı.



ÇAĞDAŞ ALTAY (13): Tecrübeli olmasına rağmen, çok dalgalı bir sezon yaşadı. İyi maçları kadar kötü maçları da oldu. İlginçtir; hiç Beşiktaş maçı verilmedi. Son G.Saray-Antalyaspor maçında Osimhen'e teslim olması onun için çok yıpratıcı oldu. Hakem hata yapabilir ama otoritesini hiç kimseye, hiçbir zaman devredemez.



GÜRCAN HASOVA (6): Sezonun parlayan hakemleri arasında gösterilebilir. Samsunspor-Beşiktaş maçında şansını iyi kullandı. MHK maç vermede daha erken davranabilirdi.



OĞUZHAN AKSU (12): Beklenenden çok daha iyi bir performans gösterdi. Her maç üstüne koydu. Maçlarını seyredenlerde gördüğünü çalan, etkilenmeyen bir kanaat uyandırıyor.



ÖMER FARUK TURTAY (4): Ligde az görev almış olsa da VAR'da derbiler dâhil zorlu çok maçlarda görev aldı. VAR'daki performansı kötü olsa da MHK çok tuttu.



ÖMER TOLGA GÜLDİBİ (8): Üst üste belli takımların maçlarına çıktı. Gaziantep FK-Eyüspor maçında sahada kavga varken oyunu devam ettirmesi ve golün atılması sezonun skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Dünya basınına düştü.



REŞAT ONUR COŞKUNSES (5): Verilen şansı iyi kullandı. Hata yapmış olsa da cesur kararlar vermesi dikkat çekici.



ÜMİT ÖZTÜRK (7): Tecrübesinden yeterince faydalanılamadı. VAR'da çok sayıda asla kabul görmeyen müdahaleleri oldu. MHK ne gözden çıkardı ne de kazanmak istedi.



YASİN KOL (21): TFF Başkanı ve MHK Genel Müdürünün desteğini arkasındaydı ve bu kamuoyuna bilinçli bir şekilde hissettirildi. FIFA kokardı olmamasına rağmen, dört derbi yönetmesi eleştiri konusu oldu. Kendisinin yönettiği maçlarda istediği VAR'ı alması ve gözlemciler üzerinde baskı oluşturması çok konuşuldu.



YİĞİT ARSLAN (9): İyi maçları, kötü maçlarından fazlaydı. Geçen sezona göre gelişim içindeydi. Sezon arası atletik testi koşamaması onu biraz geride bıraktı.



ZORBAY KÜÇÜK (5): 10. haftada yönettiği Trabzonspor-Eyüpspor maçından 48 saat sonra bahis soruşturmasında ismi geçti. Adına sahte hesap açıldığı tespit edildi. Buna rağmen görev verilmedi, seminerlere alınmadı. Gözaltı süreci yaşadı. FIFA listesinden çıkarıldı. PFDK, hakkındaki tedbiri kaldırdı, akıbeti merak konusu.



ERDEM MERTOĞLU (3), ASEN ALBAYRAK (2), DİRENÇ TONUSLUOĞLU (1), MELEK DAKAN (1) maç yönetti.