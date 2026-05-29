Kim anlaşmak istemiyor?

Axios’a konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, ABD ve İranlı müzakereciler ateşkesi uzatmak ve İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayının beklendiği belirtildi.

Habere göre mutabakat zaptının imzalanması, savaşın başlamasından bu yana yaşanan en önemli diplomatik gelişme olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte Trump yönetiminin nükleer taleplerini kapsayan nihai bir anlaşma için daha kapsamlı müzakerelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

ABD’li yetkililer, salı günü itibarıyla anlaşma şartlarının büyük ölçüde netleştiğini ancak her iki tarafın da üst düzey liderlerinden onay alması gerektiğini söyledi. Yetkililer, İran tarafının daha sonra gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ilettiğini öne sürdü. İran yönetimi ise bu iddiayı doğrulamadı.

ABD’li müzakerecilerin anlaşmanın ayrıntılarını Trump’a sunduğu, Trump’ın ise değerlendirme yapmak için birkaç gün süre istediği aktarıldı. ABD'li bir yetkili “Başkan ara buluculara konu hakkında düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu iletti” dedi.

İran’ın dinî lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ABD’nin İran içinde ayrılık oluşturmayı amaçladığı uyarısında bulunarak ulusal birlik çağrısı yaptı. Hamaney, ABD ve İsrail’i “askerî yenilgilerini” telafi etmek amacıyla İran’ı bölmeye çalışmakla suçladı.

İran devlet medyasında yayımlanan yazılı açıklamada Hamaney, ''Düşmanın kör planı; dayatılan savaş, ekonomik baskı ve siyasi propaganda kuşatmasının ardından askerî yenilgileri telafi etmek ve milleti diz çöktürmek için bölünmeler ve parçalanma oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın "havaya uçurmakla" tehdit ettiği Umman’a desteğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi, İran'ın ulusal egemenliğini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirterek, ABD'li yetkililerin İran ve bazı bölge ülkelerine yönelik tehditkâr söylemlerini kınadı.

Burada soru şu: Kim anlaşmak istemiyor? İran mı, ABD mi? Ve neden?

İran ABD’nin kendisini yenemediğini düşünüyor. ABD ise zaten diz çöktürdüm diyor. Madem öyle neden uzlaşma çıkmıyor? Yoksa bunun sebebi İsrail mi? Çünkü İsrail barıştan yana değil. İstemiyor da. Orta Doğu’da hep kan ve gözyaşı istiyor.

