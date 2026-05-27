ABD-İran barışı olmaz mı?

İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran ordusu, yeni saldırganlığın daha geniş çaplı ve daha şiddetli bir misillemeye yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin kıdemli sözcüsü Abolfazl Şekarçi, İran'a yönelik herhangi yeni saldırının, bölgenin ötesine uzanan "çok daha sert" bir karşılık bulacağını belirtti.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirterek "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" dedi.

İran’ın dinî lideri Mücteba Hamaney, Körfez ülkelerinin artık ABD askerî üslerine kalkan olamayacağını belirterek, ABD’nin bölgede güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Hamaney, "Zamanın elleri geri dönmez... Bölgedeki uluslar ile topraklar artık ABD üsleri için bir kalkan görevi göremeyecek. ABD artık bölgede kötülük için ya da askerî üsler kurmak amacıyla güvenli bir sığınak bulamayacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava sahasına giren "düşman uçakları" tespit ettikten sonra bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu ve ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı misilleme yapma hakkının meşru olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "düşmanın yeni teknolojiler ve araçlar edindiği" uyarısında bulunarak, İran’ın savunma yapısının güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin üniversitelerin, bilim merkezlerinin ve bilgi tabanlı şirketlerin daha fazla kullanımı yoluyla "teknolojik üstünlüğü elde etmesi ve savunma yeteneklerini geliştirmesi" gerektiği ifade edildi.

Pezeşkiyan, Körfez ülkelerinin, ABD’nin bölgedeki askerî varlığının "kalıcı güvenliklerini sağlamada başarısız olduğu" sonucuna vardığını belirtti. Orduya "mesleki görevlerine bağlılıkları ve siyaset ile partizan meselelerden uzak durmaları" nedeniyle teşekkür eden Pezeşkiyan, "Ulusal çıkarlara dayalı bu profesyonel ve sorumlu yaklaşım, ülke ve sistem için değerli bir varlıktır dedi.

ABD, İran, İsrail savaşının muhtemel bir anlaşmayla son bulması beklenirken saldırı hamlesi geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a füze üslerini ve mayın döşeyen askerî tekneleri hedef alan "savunma amaçlı" saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili saldırının ateşkesin sonuna gelindiği anlamına gelmediğini söyledi. İran, saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların artması yönünde talimat verdi...

ABD-İran barışı, yakın zaman için zor görünüyor. İsrail de böyle bir şeyi istemiyor. Umarım bir barış olur ama şimdilik mümkün görünmüyor.

Cem Küçük'ün önceki yazıları...