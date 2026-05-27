Teşekkürler Anadolu Otoyolu Akıncı 17. Otoyol Jandarma Timi

İyi bayramlar diliyorum... Bayrama bir hafta kala 21 Mayıs gecesi gece 01.00-02.00 sürecinde gecikmeli olarak çıktığımız ünlü bir otobüs firmasının otobüsü bayram haftası olması ve yoğunlukların çoğalması sebebiyle ek sefer kategorisinde eski külüstür denilebilecek iki katlı bir otobüsünü İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkarmıştı... Normal zamanda binmemiz mümkün olmayan bu otobüse biz de cenazemiz olduğu ve yetişmemiz gerektiği için binmiştik. Lakin bir iki defa stop ederek çalıştırılan, yolda da giderken insana hiç güven vermeyen tarzda gittiğimiz iki katlı koca otobüs nihayet sabah saatlerinde Ankara’ya 50-60 km tahmin ettiğimiz mesafede büyük bir gürültüyle ve arka tekerlek tarafından dumanlar çıkarak stop etti. Aracın radyatörü su mu kaynattı, balata mı yaktı ne oldu bilemiyorum. Yolcular panik halinde yangın ihtimaline karşı kendini ön ve orta kapılardan dışarı attı. Şoför ve muavin ne yapacağının çaresizliği içindeyken insanlar da bir cevap bekliyorlardı.

Yokuş aşağı hızla akan bir yerde kalmıştık. Çok tehlikeli bir durumdaydık. Ama aradan birkaç dakika ya geçti ya geçmedi Otoyol Yardım Ekibi damladı olay yerine. Hemen büyük yol dubalarıyla arıza yapan aracın trafik güvenliğini sağladılar. “Geçmiş olsun" dediler. Bu sürede firmayı arayan şoför de kurumun yeni otobüs gönderme şansının olmadığını söyledi. Zaten bayram öncesi otobüs bulunamadığı için ek sefer olarak bu külüstür otobüsle yola çıkılmamış mıydı? Bu süreçte otobüsten ileriye giderek otostop yaparak Ankara’ya gitmeyi deneyen çaresiz yolcular otoyolda tehlikeli bir serüvene giriyordu. Çok geçmedi bir jandarma timi geldi. Önce yol ve insan güvenliği için yapılanların yanlışlığını anons yaptılar. Otobüs şoförüne yolcuları böyle göndermemesi gerektiğini ikaz ettiler. Yolculara böyle yola çıkmalarının tehlikesini belirttiler. Diyebilirsiniz ki: “Yolcu ne yapsın şoför ne yapsın?” Haklısınız onlar da bu ikazı yaptıktan sonra çok kısa bir sürede kriz yönetimine geçerek yolda kalan yolcuları kendi yetki ve sorumlulukları alanında iki ayrı servis aracını da getirmişlerdi. Dediler ki: “İsteyen yolcuları, Otoyol Gişelerine kadar götüreceğiz” dediler. Herkesi rahatlattılar. Orada devletimizin imkânlarını, anlık alabildiği tedbirleri ve jandarmalarımızın yardımsever yüzlerini görmek çok sevindiriciydi. Hatta diyebilirim ki eğer bu arıza ve bu yolda kalma olmasaydı bu anında gelen Otoyol Yardım Ekibi ve Jandarma Timimizin verdiği güvenlik hizmetini ve ilk yardımını bilmeyecektik. Kendilerine görev yerlerini sorduk. Dediler ki: “Anadolu Otoyolu Akıncı 17. Otoyol Jandarma Timi”... Sağ olun var olun... Allah sizlere ve sizlere bu imkânı veren devletimize zeval vermesin... F.A.

Annenizi ne iyi ettiniz de ziyaret ettiniz

"Feridun Ağabey merhaba; 20.150 TL emekli maaşı alıyorum. Gazipaşa gibi küçük ve gelişmemiş bir ilçede 48 metrekare bir eve aylık 12.500 TL kira ödüyorum... Geçen hafta, şartlarımı zorlayıp 90 yaşındaki annemi memlekete ziyarete gittim. Giderken hiç kullanmadığım panjurları kapatayım derken, güneşten iyice erimiş ipleri koptu. Geri dönünce onların yenilenmesi için 4.500 TL ödemek zorunda kaldım. Aldığım bayram ikramiyesine 500 lira daha ekleyip ustanın parasını ödedim.

Ciddi anlamda zorlanıyorum. İmkânı olan hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum... Selam ve saygılarımla” diyen değerli okuyucumuz Mustafa Keskin Beyefendi, öncelikle annenize ne iyi etmişsiniz de ziyarette bulunmuşsunuz. Her şeye değer. Hayırlı bir evlat olarak geçim zorluğunuzun da inşallah en kısa zamanda kolaylaşmasını feraha kavuşmanızı dileriz. Dileğinizi hayırsever okurlarımızla paylaştık Efendim. İyi bayramlar diliyoruz. F.A.

Fahri Trafik Müfettişlerinden teşekkür

“Feridun Ağabey, köşenizde talebimize yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.”

Halis Kahraman-(FTM) Derneği Basın Sözcüsü

***

Bayramınız mübarek olsun

Değerli okuyucularımızın Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. F.A.

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...