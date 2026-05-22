Önermek güzel ama uygulamak kolay mı?

Öğretmenlerin 8 saatlik mesaide sigara içmesi yasak olmalı. Tütün partikülleri nefes yoluyla sınıftaki öğrencilere ulaşmaktadır. (Evet aslında öğretmen sınıfta olduğu gibi okulda da okul bahçesinde de öğrencinin rol modeli değil midir? F.A)

-KPSS'de soru çalarak öğretmen olanlar atılmalı. (Soru çaldığı nasıl tespit edilecek o da ayrı bir durum. Hani meşhur bir söz vardır. “Hırsız kime denir?” demişler. “Yakalanana” cevabını vermişler. Yakalanmayanın hırsızlığını zaten kendi vicdanı ve Allah’tan başka kim bilecek ki? F.A)

-Zorunlu eğitim 8 yıl olmalı. (Daha eskiden de beş yıldı. Sonra sekiz yapıldı sonra on iki sene oldu. Eğitimin zorunluluğunu siz değerli uzmanlara bırakalım hocam ama “çalışmaktan okumaya fırsat bulamadım” diyen, binlerce insana iş ekmek kapısı olan dünya çapında iş adamlarına ne diyeceğiz? Eğitimli olmak ayrı başarılı olmak ayrı bir şey mi yoksa? F.A)

-Şizofren, bipolar, psikopat kişiler öğretmenlik yapamamalı.

-Eğitimciler TBMM'deki vekilleri gibi giyinmek zorunda olmalı.

-Rehberlik öğretmenleri daha bilgili olmalı. (Evet haklısınız yeni mezun bir rehberlik öğretmeni göreve başlarken ne kadar daha bilgili olabilir ki? Ama göreve başlamayan rehber öğretmen de tecrübeyi nerede kazanacak? Oysa kadroda hem bilgili rehberlik öğretmeni bulunup hem yeni göreve başlayacak olan o genç rehberlik öğretmenimiz de onun yardımcısı şeklinde göreve başlatılsa belirli bir yıl bu görevde kalınarak hem rehberlikte doğru sonuç almak daha isabetli olur hem yeni mezun rehberlik öğretmenimiz, sorumluluk altında ezilmeden sahada tecrübe ve bilgi sahibi olur kanaatindeyiz F.A)

-Mesleki-teknik eğitim ortaokulda başlamalı.

-Öğretmenler 4-5 yılda bir bilimsel, ruhsal testlerden geçirilmeli. (Bu konuda da haklısınız. Böylece yukarıda belirttiğiniz şizofren bipolar psikopat kişilikler daha net ortaya çıkabilir. F.A)

-Çoğunlukla kanserojen ürünlerin satıldığı kantinler kapatılmalı. (Kapatmak yerine sağlıklı ürünlerin bulunduğu reyonlar da olmalı ve en azından kâr amacı güdülmeden bu doğal ürünler çocukların tercih edeceği ürün hâlinde sunulabilmeli. F.A.)

-Eğitim günde 8 saat olmalı.

-Her gün en az 1 saat beden eğitimi, spor, aktivite, eğlence içerikli ders olmalı.

-Tüm öğrencilere 1 öğün yemek verilmeli ya da kaliteli kumanya dağıtılmalı. (Hani bazen gönül neler istiyor elbette. Kantinlerde kâr amacı gütmeden verilecek doğal ürünler bile şimdilik bir artı değer olabilir. F.A)

-Tüm öğrenciler forma giymeli. Saç, sakal uzatma serbest olmamalı.

-MEB herkese bedava ders kitabı vermekten vazgeçmeli. Zenginlerden ders kitabı katkı payı almalı. Yoksul öğrencilere forma, kitap, eşofman, çanta, ayakkabı parasız verilmeli.

-Yapay zekâ, bilişim çağında yabancı dil dersi herkese zorunlu olmamalı.

Ali Özdemir/Eğitimci-Yazar-Yayıncı

Karşı tarafı da anlamak...

“Sabahları gün doğumu sıralarında sahil boyu yürürken farklı insanlara rastlıyorum. Kimi neşeli kimi üzgün. İnsan kendi acısını tanıdığında başkalarının acısına ilgisiz kalmazmış. Yine kabul etmeliyiz her gün aynı merak aynı kolaylıkla yürüyemeyiz, ilerleyemeyiz. Kimi zaman bıkkınlık kimi zaman da anlaşma zorluğu yaşarız. İki elimizle balık ağı tamir ederken, elimizin altında olması gereken mekik daha yakınımızda ağzımızın içindedir. İşte bu yüzden balıkçılarımız en samimi temennilere bile doğru cevap veremiyorlar orası sahil. Oradan her geçenin iyi temennileri bile hakaretamiz sözler olarak değerlendirilebilir. Bir de o gün balıkta şans yaver gitmediyse... Bu duygularla ben şahsen araya mesafe koyuyor oradan uzaktan geçiyorum. Karşı tarafı da anlamak zorundayız. Bunun kolayı güzel ahlakı karakter edinmeli, gidişatımızdan haberdar olmalıyız.”

Mustafa Ali Mahdum

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...