Mutlak butlanın artçıları sürüyor...

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi istendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililere "mahkeme kararına uyun" çağrısı yaparken, Özgür Özel'in ekibi binayı terk etmeyeceklerini açıkladı. Polis ekiplerinin genel merkezin tahliyesi için müdahalesi başladı. Müdahalenin ardından Özgür Özel binayı terk etti. Özel ve ekibinin genel merkezi terk etmesinin ardından binaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi giriş yaptı. Öte yandan bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidip gitmeyeceği de netleşecek.

Bu arada Özgür Özel'in ekibi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim açımızdan son derece yararlı bir görüşme oldu. İcra talebinin usule aykırı olarak Genel Merkezimize yapılmış olmasına itiraz ettik. İcra memurları ısrarla Genel Merkezimizden içeri girmek istemişlerdir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurumuz olduğunu ifade ettik" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz... Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hâl böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır.”

Özgür Özel ve ekibinin mahkeme kararlarını tanımamasını anlamak mümkün değil. Neticede bir mahkeme kararı var. Ne oldu günün sonunda? Polis zoruyla girildi. Olacak iş değil. Karar tebliğ edildikten sonra artık o binada durmayacaksınız. Millete anlatacaksınız derdinizi. Seçim zamanı geldiğinde zaten millet son sözü söyleyecektir.

Ayrıca her olayda Mahmut Tanal’ın olması da düşündürücü. Her kritik olayda Tanal bir garipliğe imza atıyor. Neden böyle yaptığını da anlamak mümkün değil. FETÖ olayları olur, Tanal başrolde. İBB seçimleriyle ilgili bir şey olur, Tanal zarf torbalarının üstünde yatar. Bu adamın işi bu; yani ortalığı daha da germek!

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı vekillerin Genel Merkeze yürüyüşü de yanlış. Olayı polise bırakacaksın. Neticede Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Valiliğe mektup yazıp Genel Merkez’in boşaltılmasını istedi...

Görünen o ki, CHP seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu ile gidecek. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurabilirler. Hemen kurultay olmayacağı açık. Kılıçdaroğlu delegeleri yenilemeden kurultay kararı almaz...

"Mansur Yavaş ne yapacak?" sorusu önemli? Özgür Özel’le mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ile mi hareket edecek? Mansur Yavaş şimdilik ortadan gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun işi zor partide.

CHP dağınık görüntüsüne devam ediyor. Birlik ve beraberlik yok. Bu görüntüyü millet seçimde oylayacak.

Sonuçta en iyi hakem millet. 2028 seçimlerinde en iyi kararı millet verecek.

