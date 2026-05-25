Emekliden esnafa, memurdan stajyere: Ankara'nın önündeki devasa talepler dosyası

Seçimlerin üzerinden çok zaman geçmiş olsa da meydanlarda verilen sözler hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine daha iki yıldan fazla bir süre vardır. Buna rağmen muhalefet partileri, stratejilerini bozulan gelir dağılımı, azalan satın alma gücü ve tırmanan yoksulluk üzerinden kurmaktadır. Vatandaşın mutfağındaki yangın, siyasetin ana malzemesi hâline gelmiş durumdadır.

"MIŞ GİBİ" BELEDİYECİLİK Mİ, GERÇEK ÇÖZÜM MÜ?

Asıl görev tanımı imar, su, kanalizasyon, ulaşım, çevre sağlığı ve park hizmetleri olan belediyeler ise uzun vadeli projeler üretmekten uzaktır. Şehirlerin kronik sorunlarına kalıcı çözümler bulmak yerine, sadece seçim odaklı ve günü kurtaran popülist politikalar izlemektedirler.

Peki, yerel yönetimler yoksullukla mücadelede gerçekten samimi midir?

"Lafla peynir gemisi yürümez." Vatandaşa geçici sadaka niteliğindeki yardımlar dağıtarak kalıcı refah sağlanamaz. Asıl hüner, yoksulluğu yönetmek değil, onu tamamen ortadan kaldıracak istihdam kapılarını açmaktır.

Elbette muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza sosyal yardımların yapılmasını sonuna kadar destekliyorum. Ancak son yerel seçimlerin ardından belediyelerin, hayati öneme sahip altyapı yatırımları yerine, kısa vadeli ve makyaj niteliğindeki hizmetlere yöneldiğini üzülerek müşahede ediyoruz.

Kamu kaynakları, âdeta eski bir FAK-FUK-FON edasıyla, gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın savrulmaktadır. Bu süreçte biriken kamu ve SGK borçları ise tamamen ihmal edilmektedir.

Anlayacağınız, belediyeler yardım ediyor"muş gibi" yaparak göz boyamakla meşguldür. Bulundukları koltukları birer atlama taşı olarak görenlerin niyetini anlamak için şöyle göz ucuyla bakmak bile yeterlidir.

77 SÜLALENİZ TAMAM DA, SIRA BİR GARİBANA NE ZAMAN GELECEK?

Hangi partiden olursa olsun, belediyelerin yoksullukla mücadelede samimi olduğuna beni kimse ikna edemez.

Şimdiye kadar hangi belediye; makarna, kömür veya pazar parası dağıtmak yerine, sefalet içindeki bir ailenin ferdini işe alarak kalıcı bir mücadele yürüttü?

Maalesef bu konuda zerre-i miskal samimiyet yoktur. İş akraba, dost ve ahbap kayırmaya geldiğinde ise kadroları doldurmak için birbirleriyle yarışırlar. Buradan yerel yöneticilere sesleniyorum: Yedi sülalenizi işe yerleştireceğinize, hakikaten fakir olan bir ailenin sadece bir ferdine iş imkânı sağlayın. Bunu yapan belediye başkanı, toplumun gözünde en yüce insandır.

VATANDAŞ HÜKÛMETE SESLENİYOR

Madalyonun diğer yüzünde ise merkezî yönetim durmaktadır. Son genel seçimlerde defalarca vadedilen icraatlarla ilgili somut adımların atılmaması, toplumda büyük bir serzenişe yol açmaktadır.

Sosyal medyaya bakıldığında, "hükûmetin seçim yaklaşmadıkça toplumsal taleplere kulak tıkadığı" yönündeki algı giderek kemikleşmektedir.

Enflasyonla mücadelenin tüm ağır yükünü iliklerine kadar hissederek kıvranan emekliler, asgari ücretliler ve sabit gelirliler, kendilerini ferahlatacak adımların atılmasını beklemektedir. Ancak bu adımların bir türlü ifa edilmemesi karamsarlığı körüklemektedir. "Geciken adalet, adalet değildir" sözünde olduğu gibi, zamanında yapılmayan düzenlemeler de vatandaşın derdine derman olmamaktadır.

Toplumun farklı kesimleri tarafından sabırsızlıkla beklenen vaatleri ve çözülmesi gereken acil sorunları net bir şekilde ortaya koymak adına aşağıdaki tabloda dikkatinize sunuyorum:

Emekliden esnafa, memurdan stajyere: Ankara'nın önündeki devasa talepler dosyası





