Çalışanların sofrasında yeni dönem

Çalışanların yemek bedeli meselesi son derece mühim bir meseleydi. Çalışanlarımızın ve işverenlerimizin talep ve yakınmalarını 21 Ocak 2026 tarihinde, “Maliye güncelledi, SGK sabitledi: Çalışanın tabağı ikiye bölündü!” başlığıyla SGK’nın yemek bedeli uygulamasındaki çarpıklığı gündeme taşımıştık.

Yazımızdaki önerilerimiz dikkate alınarak hükûmet bu konuda çalışanları sevindirecek yasal düzenlemeleri yaptı. SGK şimdi de tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren yeni esasları hayatı geçirdi.

"Aşını, eşini, işini bil" demişler. Devletimiz, işçinin tabağındaki lokmayı büyütmek için SGK’nın sabit bıraktığı yemek bedelini artırmak ve maliye ile eşitlemek için mühim bir adım attı. 17 Nisan 2026 tarihli yeni düzenleme ile yemek bedeli istisnasında "ezber bozan" değişiklikler yapıldı

DÜN NEYDİ, BUGÜN NE OLDU?

Eski uygulamada rakamlar günün rayicinden uzak kalmış, tabiri caizse "un var, şeker var ama helva yapılamaz" hâle gelmişti. Şimdi ise Prime Esas Kazanç (PEK) istisnasında 300 TL dönemi resmen başladı.

Uygulama Alanı Eski Sistem Yeni Düzenleme İşyerinde Yemek Tamamı İstisna Tamamı İstisna (Sınır Yok) Günlük Nakit/Kart 158 TL (Düşük Limitli İstisna) 300 TL İstisna (Günlük) Aşım Durumu PEK’e Dahil Ediliyordu 300 TL Üstü Prime Tabi Güncelleme Esasları Yönetim Kurulu karara-Asgari Ücret kıstaslı Yeniden Değerleme Oranı

Yeni düzenlemeyle birlikte maliye ve SGK uygulamalarının uyumlaştırılması özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

İSTİSNA-İ AHVAL: KİMLER, NASIL FAYDALANACAK?

Mutfak İşyerindeyse Sınır Yok: Yemek iş yerinde pişiyorsa, maliyet ne olursa olsun SGK priminden muaftır.

Kart, Kupon veya Nakit: İşçi yemeğini dışarıda yiyorsa günlük 300 TL'ye kadar olan kısmından SGK prim kesmeyecek.

Fiilen Çalışma Şartı: İstisna sadece çalışılan günler için geçerlidir; gelmediğin günün aşı olmaz. Yemek bedeli uygulamasında bayramda- seyranda tatilde, istirahatte istisna yok.

İstisna sadece çalışılan günler için geçerlidir; gelmediğin günün aşı olmaz. Yemek bedeli uygulamasında bayramda- seyranda tatilde, istirahatte istisna yok. Asgari Ücretten Düşülemez: "Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur" derler ama işveren bu bedeli asgari ücretten kesemez. Yemek bedeli verecek olan patron asgari ücrete ilave olarak ödemeli. “Asgari ücrete yemek parası dâhildir” diyemez. Bu yöndeki sözleşmeler geçerli kabul edilmeyecek.

İŞ YERİNDE KAZAN KAYNIYORSA!

Yeni genelgenin getirdiği 300 TL’lik günlük sınır, sadece yemeğin iş yeri dışında (kart, nakit veya dışarıdaki restoranda) yenilmesi hâlinde caridir. Eğer işveren;

Kendi Kazanını Kaynatıyorsa: İş yerinde kendi aşçısıyla, kendi malzemesiyle yemek pişirip işçisine sunuyorsa,

Hazır Yemeği İşyerine Getiriyorsa: Dışarıdan bir catering firmasından yemeği satın alıp, işçisine yine iş yerinin müştemilatında (yemekhanesinde) ikram ediyorsa,

Bu durumda yemek bedelinin tamamı, hiçbir tutar sınırlaması olmaksızın sigorta primine esas kazançtan müstesna (istisna) tutulacaktır. Yani bu sofrada "ne kadar harcandığına" değil, "nerede doyulduğuna" bakılmaktadır. Ancak iş yerinde belirtilen şekilde yemek sağlanmasına rağmen ilave olarak nakit ya da kartla yemek bedeli ödenmesi hâlinde bu bedelin tamamından SGK prim kesecektir.

MUVAZAAYA DİKKAT

Ekmekle oynamak günahtır, kanunla oynamak ise suçtur. Yemek bedeli adı altında başka ödemeler yapıp SGK’yı zarara uğratanlara "gecikme zammı" ve "gecikme cezası" “idari para cezası” ve “asgari ücret desteğin kesilmesi” sillesi hazır beklemektedir.

Hasılı kelam: Eskiler "Kul acıkınca değil, hak yerini bulunca doyar" demişler. SGK’nın yeni genelgesiyle işçinin sofrasına düşen pay, enflasyon canavarına karşı "yeniden değerleme" kalkanıyla korunmuş oldu.

İşverene düşen görev, bu bereketi işçisine yansıtmak; SGK’ya düşen ise takibini yapmaktır.

