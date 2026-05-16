Özgür Özel’in üslubu ve koltuğu…

CHP Merkez Yönetimi tam çifte kıskaçta… Bir taraftan mevcut parti yönetiminin meşruiyeti konusunda devam eden mutlak butlan davası. Diğer yandan Özgür Özel ve ekibine dönük vahim iddialar…

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in son zamanlardaki agresif üslubu, sadece rakip siyasi partiler tarafından değil, bizzat parti içindeki sorumlu ve yetkili kişiler tarafından da ciddi bir problem olarak görülüyor… Milletvekili, il veya ilçe başkanı veyahut belediye başkanı sıfatını taşıyan muhatapların, gecenin bir vaktinde Özgür Özel tarafından aranıp, çok agresif bir üslupla azarlanması ve hatta tehdit edilmesinin artık bardağı taşıran bir noktaya geldiği yaygın şekilde dillendiriliyor!.. Bu köşede de mükerrer şekilde bahsedildi; Özel bir biçimde genel başkanlık koltuğuna oturdu, ama liderlik konumuna hâlâ oturamadı… Kasım 2023 tarihinden beri Özel’in parti liderliğiyle ilgili olarak, yapılan kritikler hep bu noktada temerküz etti. Öncelikle hâlihazırda mahkeme konusu olan 38. Olağan kurultayın tahakkuk şekli ilk günden beri kesintisiz tartışmalara mevzu oldu. Zira Özel’den ziyade, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin koyu gölgesindeki CHP Merkez Yönetimi, kendisinden beklenen siyasi ağırlık koyma noktasında zayıf ve etkisiz kaldı. Partinin fiilî yönetiminin adresi olarak İmamoğlu ve çevresi bariz şekilde öne çıktı. Ve Özel’in kendisi de İmamoğlu patronajında hareket etmekten öteye geçemedi!.. Mesela İmamoğlu’na yönelik suçlamalara karşılık, her hafta bir yerde miting yaparak ve düzenli biçimde Silivri Cezaevini ziyaret ederek onu aklamaya çalıştı. Sonunda bu tarz politikanın işe yaramadığını gördü ama hayli gecikmiş olarak farkına vardı...

Bir müddetten beri, Özel ve ekibi tutum değişikliği içine girmiş vaziyette. Velakin bu defa başka gelişmeler şiddetli biçimde baskılamaya başladı. Evet, Özel’in bizatihi şahsına yönelik “AKÇELİ İDDİALAR” giderek onu köşeye sıkıştıracak bir mahiyet arz ediyor… Bilhassa Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ek ifadelerle ifşa ettikleri para alışverişi meselesi, CHP ve genel başkanı Özgür Özel’in yüz yüze geldiği en sıkıntılı olay olsa gerek… Özkan Yalım’ın ifadesinde verdiği “özel” bilgilerdeki ayrıntılar, şahsın bu konuda öteden beri, hin-i hacette kullanmak üzere kayıt tuttuğunu gösteriyor! Belki de bu yüzden olacak, Yalım’ın partiden ihracı konusunda genel merkez yönetimi epey müddet tereddütlü ve çekingen davrandı. Sahi, Yalım’ın ifşaatta bulunma tehdidinde bulunduğu yolunda yoğun kulis bilgileri ortalıkta dolaştı. Yalım’ın kişisel yaşantısı ve bilgi ifşasında ortaya koyduğu özensizlik ilgili tarafları çok endişelendiriyor. İkinci defa ek ifade vermek isteyen ve bu isteği başsavcılık tarafından kabul edilen Yalım’ın, Özgür Özel ve diğerleriyle alakalı olarak neler söyleyeceği, hâliyle çok merak ediliyor… Ancak ifadesinde bazı CHP’li kadın vekillerin özel hayatına dair iddialarda bulunması büyük tepkilere yol açtı. Muhatap kişiler konuyu mahkemeye götüreceklerini ilan etti. Kişilerin özel hayatıyla ilgili iddia ve dedikodular daha çok gürültü koparsa da asıl konu, elbette iddia edilen külliyetli miktardaki para alışverişi ve bu alışverişte bizzat rol alan ya da şahitlik eden kişilerin tavrı ve tepkisidir ve çok önemlidir. Çünkü ana muhalefet partisi genel başkanına yönelik siyaseten bedeli çok ağır olabilecek bir itham söz konusu… Bu noktada Özkan Yalım ile Baba-Oğul Böcek’in beyanları ve olayların akışı büyük benzerlik gösteriyor. Yalnız bir fark şu ki, bu paranın teslimatına dair, Özgür Özel ve Özkan Yalım arasındaki WhatsApp mesajları çok önemli. Hani “SAĞLAM PAKET OLARAK ARABAMA KOY…” malumatı. Gökhan Böcek siyah sırt çantasıyla parti genel merkezine bir milyon avroyu taşıdığını söylüyor. Özkan Yalım, Özel’in arabasındaki mavi çantasından bahsediyor… Hani Özel’in Demirhan isimli arkadaşı ve mutemet adamının bizzat Özel’in arabasıyla gelip teslim aldığına dair ifade kayıtlarındaki hikâye…

2023 Kasım ayındaki 38. Olağan Kurultay için Özel’in ekip koordinatörü olan Veli Ağbaba, Gökhan Böcek’in iddialarını kesin bir dille reddetti. Ama bu konudaki telefon baz kayıtları ve dijital mesajların konuyu en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacağı belirtiliyor. Bu hususta Özkan Yalım oldukça kesin konuşuyor. CHP delegelerinin çocukları ve yakınlarının işe yerleştirilmesi hususunda, SGK kayıtlarının net ve kesin bilgi vereceğini belirtiyor. Dolaşan bilgilere göre, bahsedilen dönemde işe yerleştirilmiş olan yüz kadar kişinin kaydının mutlak butlan davasıyla ilgili dosyaya girmiş bulunuyor… Yalım bu konuda, Özel’e 38. kurultayda oy vermek üzere ikna ettiğini söylediği 115 delegenin listesini o dönem CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini de ifade ediyor… Hatırlanacağı üzere, kurultayda Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Aradaki fark yalnızca 18 oy… Şayet istinaf mahkemesi delege iradesinin sakatlandığına dair bir sonuca varırsa, mutlak butlan kararının çıkması güçlü ihtimal… Anlayacağınız, CHP ve tepe yönetimi hem siyaseten hem de hukuken büyük tazyik altında!.. Özgür Özel’in dozu iyice kaçmış agresif üslubunun altında da bu gelişmeler yatıyor. CHP siyasi tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Bu durumu, “SİYASİ” diye nitelendirilen yolsuzluk, rüşvet, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma davalarını saptırmaya çalışarak aşması mümkün görünmüyor. CHP’ye yakın medyanın her gün dosyadaki bir veya birkaç şahısla ilgili iddiaların çöktüğünü üfürmesi gerçekleri yansıtmıyor. Ayrıca bu türden gayretler beyhude şeyler. İtirafçı kişilerin verdiği ve vereceği bilgiler, hiç tahmin edilmeyen sonuçlar doğurabilir...

