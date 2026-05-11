Kurban Bayramı'nda ter dökenin hakkı: Kanun ne der, hesap ne söyler?

"Alın teri kurumadan çalışanın hakkını veriniz" düsturuyla yoğrulan bir medeniyetin evlatları olarak, bayram coşkusunu iş yerlerinde karşılayan emekçilerimizin hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur.

2026 yılı Kurban Bayramı kapıda; arife 26 Mayıs Salı, ilk gün ise 27 Mayıs Çarşamba bayramın son günü ise 20 Mayıs Cumartesi’ye denk geliyor.

Toplamda 4,5 günlük yasal zorunlu tatil. Bu 4,5 günlük süreye ilave olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi ve salı günlerini kamu çalışanları için idari izin ilan etti. Böylece kamu sektörü 9 günlük ferah bir nefes alacak.

Peki ya özel sektördeki emekçi kardeşlerimiz?

DOKUZ GÜNLÜK TATİL HERKESE Mİ?

Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamakta olup özel sektörü bağlamamaktadır.

Ancak özel sektör işvereni isterse işçisine bu imkânı tanıyabilir. Yıllık izin, ücretsiz izin yahut telafi çalışmasıyla aradaki günler dengelenebilir. Lakin zorla tatil dayatmak da, zorla çalıştırmak da hukuka aykırıdır. İşçi ile işveren arasında iyi niyet ve diyalog esastır.

RIZA YOKSA ZORLAMA YOK

Eski tabirle "muvaffakatname" yani işçinin onayı olmadan bayramda zorla mesai yaptırılamaz. İş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça, işçi "Hayır" dediği için haklı sebeple kapı dışarı edilemez.

Onayı alınmayan bir işçinin sırf bayramda işe gelmedi diye işten çıkarılması, ona kıdem tazminatı hakkı doğurur. Zorla çalıştırma girişimi ise işçi lehine "haklı fesih" sebebi teşkil eder.

DİKKAT: İşçi onay vermiş olsa dahi, 30 gün önceden yazılı bildirimle bu onayını geri çekebilir. Bu durumda işveren baskı kuramaz.

HESAP MAKİNESİ ŞAŞMAZ: ÇİFTE YEVMİYE

Bayramda çalışan işçi, "bir koyup iki almalıdır." Hesap basittir:

Hiç çalışmazsa: O günün ücretini bir iş karşılığı olmaksızın tam alır.

O günün ücretini bir iş karşılığı olmaksızın tam alır. Tatil yapmayıp çalışırsa: Çalıştığı her gün için ilave bir günlük ücret (çifte yevmiye) hak eder.

Örnek: Günlük net ücreti 4.000 TL olan bir mühendis, bayrama denk gelen çalıştığı her gün için örneğimizde çalıştığında 8.000 TL kazanır. Toplam 4,5 günlük bayram maratonunda tam mesai yapan bu kişi, maaşına ek olarak 18.000 TL ilave ödeme alır.

İZİN DEĞİL, ÜCRET ŞART!

İşveren, "Bayramda çalıştın, sonra bir gün izin yap" diyerek ücret yerine izin kullandıramaz. Kanun nettir: Bayram mesaisinin karşılığı sadece paradır.

Ayrıca bu ek ödemeler, emekli maaşını hesaplayan SGK matrahını da müspet yönde etkiler.

FAZLA MESAİ VARSA ZAMLI ÖDEME

Bayram günü normal sürenin (haftalık 45 saatin) üstünde çalışan, çifte yevmiyenin yanı sıra %50 zamlı fazla mesai de alır.

Hafta tatili bayrama denk gelirse, 45 saat aşımı otomatik fazla mesai sayılır. “Emek, en yüce değerdir” buyurmuş büyüklerimiz. Bu değerin karşılığı da geciktirilmemelidir. Bayram ücretleri en geç maaş günü ödenmelidir.

Gecikmede işçi faiz talep hakkına sahiptir. Üstelik bu ilave ödemeler SGK emekli maaşına da pozitif yansır; geleceğe yatırım olur.

HASILIKELAM: Bayramda çalışmak bir fedakârlıktır. Bu fedakârlığın karşılığı kanunla sabit, vicdanla kaimdir. İşçi hakkı, bayramın huzuru kadar kutsaldır. Emekçinin alın teri, bayramın bereketidir. Bu bereketi korumak, hepimizin boynunun borcudur.

