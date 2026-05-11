Muhalifler siz niye böylesiniz?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Aspendos’ta, üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, "Aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikâyeleri de buluşturuyoruz" dedi.

Konuşması sırasında Karadağlı seyirciler tarafından yuhalandı. Neden yuhalandı belli değil. Türkiye’de muhalefetin ontolojik bir sorunu var. “AK Parti’ye yakın” diye ya da "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arası iyi" diye, muhalifler birini sevmiyor. Bu ruh hâlindeki biri olsa olsa hastadır. Ciddi söylüyorum. Tamer Karadağlı tiyatrolarda bir yanlışı varsa eleştirin. Yönetim anlayışında hata varsa dile getirin. “Bizden değil” diye bir insan yuhalanır mı? Anlamak mümkün değil. Bizdeki muhaliflere göre onlar gibi düşünüyorsan iyi, yoksa kötü...

Sonra "İBB davası çöktü" diyorlar. Ekrem İmamoğlu 117 gayrimenkul elde etmiş son beş yılda. MASAK raporlarına göre Ekrem İmamoğlu hesabından para çıkmamış. Etkin pişmanlıktan faydalanan onlarca kişi var. Herkes İmamoğlu ve ekibinin kendilerinden nasıl rüşvet aldığını anlatıyor. Muhaliflere göre İmamoğlu haksız yere içeride ve dava çöktü!.. Onlarca itiraf, MASAK raporu, banka kayıtları arkadaşları ikna etmiyor...

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’e 200 bin, kurultay için de 1 milyon TL verdiğini söylüyor. Bunu bile inkâr ediyor. Özgür Özel’in yakını neden yalan söylesin? Tanju Özcan bazı olayları kabul ediyor. Ona bile "baskı altında ifade verdi" diyorlar. Başkanlar sevgililerini belediyeye doldurmuş, itiraflar havada uçuşuyor ama ona bile inanmıyorlar...

İzmir’de 4 milyar TL kayıp... Muhittin Böcek oğluyla paraları iş adamlarından toplamış. Manavgat’ta belediye başkan yardımcısı rüşvet alırken suçüstü yakalanmış. Beykoz’da rüşvet hattı içi WhatsApp grubu kurulmuş. Beşiktaş Belediye Başkanı dememe bile gerek yok. Koskoca iş adamları İBB’nin kendilerinden nasıl rüşvetler istendiğini ve verdiklerini söylüyorlar. Binlerce itiraf, MASAK raporu, vergi kayıtları var. Yüzlerce delil ortada. Hâlâ "dava çöktü" yalanındalar!..

CHP’li belediyeler; bazı yerlerde 1999, bazı yerlerde 2014, çoğu yerde ise 2019 ve sonrası iktidar oldular. Nerede adam gibi hizmet var? CHP belediyeciliği diye bir kavram oturdu mu? CHP’liler el attıkları nereyi ihya ettiler? CHP şu hizmetleri yaptı diyebiliyor musunuz? Yok... Bazı başkanlar ceplerini doldurmuş, kendilerini zengin etmiş. 250 bin TL maaş alanların, 350 bin TL nasıl kira ödediğini bir sorgulayın! Lüks villa ve evler nasıl alındı bir bakın...

Savunma sanayinde destan yazılmış. Türkiye kendi kendine yeter hâle gelmiş. Buna bile inanmıyorlar. Gerçekten muhaliflere sesleniyorum:

Sizi inandırmak için ne yapmak gerekiyor? Neden hiçbir şeyden memnun değilsiniz? Neden yüzde yüz gerçekleri bile inkâr ediyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Kendiniz gibi olmayanlara, sizler gibi düşünmeyenlere neden düşmansınız?

Bu zihniyetten kurtulmanız lazım. Vatana hizmet anlayışını benimsemeniz lazım. Kutuplaşmayı yapan sizsiniz. Bir siyasi CHP’ye geçerse güzel, AK Parti’ye geçerse kötü, diyorsunuz. 24 yıldır iktidar olamıyorsunuz hata sizdedir. Bu kafayla giderseniz iktidar olma şansınız hiç yok. Zaten 76 yıldır iktidar yüzü göremediniz. Ve hep halkı suçladınız. Nasıl oluyorsa hep kendinizi haklı buluyorsunuz...

Türkiye’de esas sorun muhaliflerin duruşudur. Bu duruş değişmeden iktidar olma şansınız yok! Önce hatayı kendinizde arayın...

