İki hafta önce AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Sabah'a verdiği röportajda eski partililerine şöyle sitem etti:

-Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanıyken çok başarılı, çok iyi, çok düzgün belediye başkanıydım. AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık. Ben yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim. Bu beni çok üzdü.

Katakulli ile uzaklaştırıldığı CHP Genel Başkanlık koltuğuna mahkeme kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın bin mislisine şahit oldu.

Dün "Gandi Kemal", "Demokrat Dede", "Piro" diyorlardı.

Şimdi "Kaybettiren lider", "Koltuk sevdalısı", "Saray'ın adamı" diye linç ediyorlar.

Dün "adalet savunucusu" diye alkışlıyorlardı bugün, "Selamı çaktı, mutlak butlan çıktı" diye manşetten afişe ediyor, "Beyefendi sen kime hizmet ediyorsun" diyerek parti genel başkanından daha partici davranıyorlar.

Hedefe ulaşmak için her türlü aracı ve yöntemi mubah sayıyorlar.

Bu yüzden gözleri; başka bir partide yaşansa demediklerini bırakmayacakları pavyon pazarlıklarını, hileleri, yolsuzlukları görmüyor.

Allah düşmanı bile bu kitle ile sınamasın.

Butlan mağduru

CHP'ye butlan atanmasının Özgür Özel’in dışında iki mağduru daha var.

Birincisi Akşam gazetesi... Gazete, Gülistan Doku soruşturmasının kritik isimlerinden firari Umut Altaş'a ulaştı. ABD’de yaşayan Altaş, genç kızı dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun öldürdüğünü söyledi. Günlerce konuşulacak bir manşet güme gitti.

İkincisi ise Bilgi Üniversitesi. 30 yıllık eğitim kurumuydu. Kendi çapında ekoldü. Tartışılmadan, dönemin bitimi bile beklenmeden pat küt kapandı. Yazık oldu.

O işin aslı

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin can verdiği okul saldırısından sonra ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Müdür Yardımcısı Alparslan Y.’nin her gün çocuğun çantasını aradığı, fakat bir ay önce tayininin çıktığı, katliamın da bu yüzden yaşandığı belirtiliyordu. Biz de tayinin sebebinin, okuldaki bazı öğretmenlerin çocuklarının ortak sınavlardaki notlarını şişirmelerinden kaynaklandığını ilk sayfamızdan duyurmuştuk. Bu iddiayı “Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kendini kurtarma çabası” diye yorumlayanlar olmuştu. T24'ten Tolga Şardan, müdür yardımcısının tayinini, katilin emniyet müdürü olan babasının çıkardığını hatta Kahramanmaraş Emniyetinden bazılarının da babaya destek verdiğini yazdı. Haber, muhalif gazetelerde boy boy alıntılandı.

İşin aslını birincil kaynaklardan öğrendim. Yazdığımızı ilk ağızdan teyit ettim. Dediğimiz gibi, okulda bazı hocalar kendi çocuklarının sınavlarını hukuksuz şekilde elle yükseltiyor. Skandal patlayınca okul karışıyor. Hocalar okuldan uzaklaştırılıyor. Tabii husumet yaşanıyor. Okula saldırı haberi duyulunca, ‘acaba gönderilen hocalar mı saldırdı’ diye düşünenler oluyor. Netice itibarıyla eğitimcilerin hukuksuzluğu korkunç bir katliamla deşifre oluyor.

Emniyet Müdürü baba bırakın baskı yapmayı, okula gitmiyor çocuğuyla ilgilenmiyormuş bile. Ayrıca izin olmadan okulda üst araması yapmak mümkün değilmiş. Yani “Emniyet Müdürü baba baskı yaptı müdür gönderildi” iddiası, sık sık nüfuzlu adamların skandalının deşifre olduğu Türkiye ortamında akla yatkın geliyor ama değil...

Çakar hakkı

Tutuklu ünlü yorumcu Gürcistan'dan lüks bir otomobil alıyor. Parasını sınırdan geçtikten sonra ödeyeceğim diyor ancak ödemiyor. Getirip köşkünün kapısına çekiyor. Aracın sahibi şikâyette bulunuyor. Eve baskın yapılıyor. Araçlara çakma plaka takıldığı, şasi numarasının değiştirildiği belirleniyor. Kimse bir şey yapamıyor. Polis koruması olduğu için trafikte rahatlıkla geziyor.

Tutuklu ünlü yayın yönetmeni, emniyetten çakar alıyor ve yakın arkadaşı ünlü avukata veriyor. O da İstanbul sokaklarında vik vik geziyor. Spiker eşi de 'ben de çakar istiyorum' diyor. Ama o, hakkını arkadaşından yana kullanıyor.

Geçen hafta yazdım. Gazeteciye tehditsiz korumaya ve 'çakar'a karşıyım. İşte bu örnekler yüzünden...

