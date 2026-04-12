Telafisi olmayan kayıplardan...

Galatasaray galibiyetinden sonra düşünceler, hayaller, duygular hepsi değişmişti.

Şampiyonluğa aday üç takımdan biriydi Trabzon!

“Ne kadar puan toplayabilirsek” sözleri; ilk 28 haftanın cümlesiydi.

Alanyaspor deplasmanı bu bakımdan baskı hissettiriyordu.

Onuachu’nun maça 24 saat kala sakatlanmış olması; başta duran top olmak üzere bütün taktik, kurgu, oyun planını altüst etmişti.

Muçi ve Onuachu yoksa ne kadar hücum ediyormuş gibi gözükseniz de, top sizde kalmış olsa da bir anlamı yok!

İyi oyun yetmez, kim gol atacak?

Ozan Tufan, rakip ceza sahasına Augusto’dan fazla giriyordu.

Belli ki Fatih Tekke, bu konuda ona farklı ve özel bir görev vermişti.

Pina’ya kafa vuracak oyuncu lazımdı! Ozan Tufan şık bir kafa vurdu. Bu gol, özel bir çalışmanın neticesiydi.

NWAKAEME: 38’inden gün almış bir oyuncu ile yarışta olamazsınız!

ZUBKOV: Bal yapmayan arı! Çok tutuk, skora katkısı haftalardır sıfır!

AUGUSTO-UMUT NAYİR: Tabela yapmazlarsa, puan kaybı kaçınılmaz.

Göğsünde FIFA kokardı var

İsabetsiz karar sayısı, isabetliden fazla.

1) Trabzonspor rakip kaleye gidiyordu ki, hakem Mehmet Türkmen ilk yarıyı basket maçı gibi bitirdi. Bu seviyede, bu düdük zamanlaması olacak iş değil!

2) Alanya kalecisi, takım arkadaşıyla çarpıştı, buna hücum faul çaldı.

3) Nwaiwu ceza sahasına girerken gereksiz bir şekilde elle oynadı. Hakem ve yardımcısı atladı, VAR doğru bir tespit yaptı.

4) Ozan Tufan, Enes’in bileğine bastı. Buna kart çıkmadı. Folcarelli zemine bastı, hakem bu basmayı “rakibe” dedi, sarı verdi.

Maçın adamı: Pina

