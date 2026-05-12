"İnsana en önce lâzım olan şey nedir?”

Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn’den olup, tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir.

Kendisi Kûfelidir.

112 (m. 730) senesinde vefât etti.

Zühd ve verâ sâhibiydi...

Bir gün oruç tuttu.

Evinde az et vardı.

Hanımı bu eti iftârlık olarak hazırlamak istiyordu.

Ama pişirecek “ızgara” gibi bir şey yoktu...

Bu sırada, komşunun hizmetçisi “ateş” almak için geldi.

Elinde ızgara vardı.

Izgarayı gördü.

Ve hizmetçiye;

"Az bekle, şu eti senin ızgarada pişireyim" dedi.

Izgarayı aldı ve eti pişirdi.

Nihâyet iftâr vakti oldu.

Hanım eti sofraya koydu.

Hazret-i Talha sordu:

"Eti nerede pişirdin?"

"Komşunun ızgarasında."

"Komşudan izin aldın mı?”

"Almadım.”

Bunu öğrenince;

"Komşudan helâllik almadıkça bu eti yemem" dedi.

● ● ●

Bir gün de bâzı gençler;

“Efendim, insana en önce lâzım olan şey nedir?” diye sordular.

Cevâbında;

“Önce lâzım olan şey; îtikâdını, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiğine göre düzeltmektir” buyurdu.

Sordular:

“Ondan sonra nedir?”

Buyurdu ki:

“Îmândan sonra ibâdete sıra gelir.”

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...