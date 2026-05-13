Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn’den olup tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir.

Bir gün sebepsiz gülmüştü.

Ama hemen pişmân oldu.

Ve kendi nefsine;

"Niçin güldün?" dedi.

Ardından sordu:

"Sebepsiz güldün değil mi?"

Buna çok üzüldü!

Çok pişmân oldu.

“Bundan sonra hiç sebepsiz gülmeyeceğim" diye yemîn etti.

O günden sonra ölünceye

kadar güldüğü görülmedi.

● ● ●

Tanıdıkları, bu zât için;

"Filân ve filân âlimlerden daha üstündür" derlerdi.

O, bunu duyunca hemen o âlimlere gidip, önlerinde diz çöker, onlardan bir şeyler öğrenirdi.

Ve rahatlardı.

Öyle diyenlere;

"O, benden üstündür. Zîrâ bugün ondan şunu şunu öğrendim" der ve böylece kendisi için yaptıkları methiyeleri silmeye çalışırdı...

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“Kardeşlerim! İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir. Dînin her bir emrinde, bu nefsi kırmak vardır ve nefis kırılırsa netice hayır olur” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“İstişâre etmek, nefsi kırar. Zîrâ nefis, istişâre etmeyi, fikir sormayı istemez, ‘ben de biliyorum’ der.”

