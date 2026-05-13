Fransa'da terk edilmiş bir köyü satın alarak bölgeye yerleşmek isteyen İngiliz çift, renovasyon masraflarına yetişemedi. 100 bin sterlinlik bütçelerinin tamamen tükendiğini açıklayan Ben Pearson ve Nathan Pearsın çifti, evlerindeki sadece birkaç bölümü tamamlayabildiklerini açıkladı.

İngiliz, Ben Pearson ve eşi Nathan Pearson çiftinin Fransa'da satın aldığı terk edilmiş köy yeniden gündem oldu.

Yaklaşık 69 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) aldıkları dev alanı yenilemeye çalışan çift, dev masraflar karşısında hüsrana uğradı.

Çift, 100 bin sterlinlik bütçelerinin tamamen tükendiğini açıkladı.

KÖY DEV BİR ÇİFTLİK BARINDIRIYOR

Fransa’nın Sainte Segros bölgesinde bulunan köyde dev bir çiftlik bulunuyor.

Terk edilmiş çiftlik evinin yanı sıra beş ek yapı ve yaklaşık iki hektarlık araziyi kapsayan alan, küçük köy olarak tanımlanıyor.

Yaklaşık 10 aydır renovasyonla uğraşan çift, hayatlarını tamamen İngiltere'den Fransa'ya taşımanın hayalini kuruyor.

AYLARCA KARAVANDA YAŞADILAR

Renovasyonun düşündüklerinden çok daha zor olduğunu dile getiren İngiliz çift, ilk dört ayı ahırın içine yerleştirdikleri karavanda yaşayarak geçirdi.

Şu ana kadar yalnızca bir yatak odası ve oturma odasını tamamlayabildiklerini ifade eden çift, mutfağı ise yaz aylarına kadar kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

BÜTÇELERİ TÜKENDİ

Ben Pearson, tüm elektrik tesisatının yenilenmesi, su sistemi ve fosseptik kurulumu gibi masrafların bütçeyi bitirdiğini anlattı.

Eski RAF mühendisi olan Pearson, “100 bin sterlinlik bütçemiz vardı ama hepsi tükendi. Gerçekçi olmak gerekirse en az 100 ila 150 bin sterlin daha harcamamız gerekecek” diye konuştu.

