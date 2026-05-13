Bundan tam 25 yıl önce Türkiye elim bir uçak kazasıyla sarsıldı. 16 Mayıs 2001 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait CASA tipi bir askeri uçağın Malatya’nın Akçadağ ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Bu trajik olay, Türk havacılık tarihine en büyük askeri uçak kazalarından biri olarak geçti.

Diyarbakır’dan havalanan ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’na gitmekte olan, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini taşıyan CASA-35 tipi iki motorlu uçak, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Erenli ve Günyüzü köyleri yakınlarında düştü.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sedat Kunduz, kaza hakkında uçağın büyük bir gürültüyle dağa çakıldığını ve kurtulan olmadığını bildirdi.

25 yılı geride bırakan kazaya dair detaylar o günlerde basında şöyle yankılandı:

ŞEHİTLERİMİZ VE İSPANYOL MÜRETTEBAT

Facianın ardından Genelkurmay Başkanlığı, şehit olan 34 personelin isimlerini açıkladı:

Subaylar: Hava Binbaşı Lütfü Ceylan, Kara Pilot Yüzbaşılar Murat Erdeveci ve Yılmaz Tekgül, Piyade Yüzbaşı Hakan Bizrelli, Kara Pilot Üsteğmenler Mahir Turan ve Levent Şahin, Piyade Üsteğmen Yılmaz Gülhan.

Astsubaylar ve Uzman Çavuşlar: Halil Helvacıoğlu, Ümit Başaran, Nadir Türkmen, Mikail Altıntaş, Hasan Ersoy, Turan Kalın, Zeki Çınar, Sudi Doruk, Mehmet Özden, Ebubekir Çakıcı, Yılmaz Aydın, Mahmut Öner, Zahit Çelik, Saadetin Boy, Tuncay Urhan, Ferhat Öztürk, Ersin Bartan.

Erbaş ve Erler: Bülent Haluk Demir, İsa Türkmen, Halit Güney, Erdal Şimşek, Aydın Uçar, Mutlu Kaymakçı, Mehmet Ali Karabudak, Nedim Akyol, Şefik Ayaydın, Atakan Caran.

Ayrıca uçakta bulunan İspanyol mürettebat Baş Pilot Joneluis Gasco, Pilot Aniel Aro ve Uçuş Mühendisi Eugenio Munoz da kazada hayatını kaybetti.

TAZMİNATI KABUL ETMEDİ

Olayın ardından uçağın düştüğü kayısı bahçesinin sahibi Şeyho Ertaş, sergilediği vakur duruşla tüm Türkiye’yi duygulandırdı.

Ertaş, 10 ağacının yanmasına rağmen askeri yetkililerin tazminat teklifini, "Türk milletinin başı sağ olsun. Askerlerimizin şehit olması son derece üzüntü verici bir hadisedir. Benim bahçemde olması ayrıca beni üzdü. Şehit aileleri kan ağlarken, ben bahçedeki zararımın tazmini isteyemem" dedi.

Ertaş'ın bu sözleri arazide hasar tespit çalışması yapan komutanları duygulandırdı.

DÖNÜM NOKTASI

TAI Genel Müdürü Kaya Ergenç, kazaların ardından yaptığı açıklamada, uçakların üretim aşamasında tüm işlemlerin eksiksiz uygulandığını ve CASA tipi uçakların sivil havacılıkta da güvenle kullanıldığını belirtti. İspanyol CASA firması ile ortak üretilen bu hafif nakliye uçakları, 1992 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı.

Bu acı olay hem Türk savunma sanayii hem de Türk Silahlı Kuvvetleri için derin bir hüzün ve kapsamlı bir teknik inceleme dönemini başlattı.

Malatya uçak kazası, 34 vatan evladının hatırasıyla bugün hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

