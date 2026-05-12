NBA takımlarından Memphis Grizzlies'in 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun trajik kaybı sonrası büyük üzüntü yaşandığı belirtilirken ölüm sebebi hakkında bilgi verilmedi

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Memphis Grizzlies'tan yapılan açıklamada, "Brandon Clarke’ın trajik kaybıyla büyük bir üzüntü içindeyiz. Brandon, harika bir takım arkadaşı olmasının ötesinde çok daha iyi bir insandı. Organizasyon ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi asla unutulmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

2019 NBA DRAFT'INDA 21. SIRADAN SEÇİLDİ

Clarke, 2019 NBA Draft'ında 21. sıradan seçilmiş ve ligde ilk başlarda başarılı bir performans sergileyerek kariyerinin en yüksek ortalaması olan 12.1 sayı ve 5.9 ribaund ile yılın en iyi çaylakları arasına girmişti. Clarke, 2022'de Memphis ile dört yıllık, 50 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Clarke'ın kariyeri son yıllarda sakatlıklar nedeniyle sekteye uğramıştı. 2023-24 sezonunda aşil tendon yırtığı nedeniyle sadece altı maçta oynadı ve geçen sezon da baldır ve diz rahatsızlıkları nedeniyle sadece iki maçta forma giyebildi.

