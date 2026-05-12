Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın’da 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasına ilişkin yürütülen davaya müdahil olduklarını duyurdu. Bakanlık, mağdur çocuğun korunması ve adli sürecin yakından takip edilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uzman ekipler tarafından mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığı ifade edildi.

ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINDA

Açıklamada ayrıca, çocuğun üstün yararı gözetilerek hakkında bakım tedbir kararı alındığı ve devlet koruması altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

“Çocukların her türlü istismardan korunması konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz” denilen açıklamada, mağdur çocuk ve ailesinin yanında olunmaya devam edileceği ifade edildi.

