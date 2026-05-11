Muş Ovası'nda son yıllarda karpuz yetiştiriciliği arttı. Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde kaliteli ürün elde edilen bölgede, bu sene 240 bin tonun üzerinde karpuz üretiminden 1.4 milyar TL ekonomik gelir elde edilmesi bekleniyor.

Muş'ta, yaz aylarında karasal iklimin etkisiyle gece ile gündüz arasında belirgin bir sıcaklık farkı yaşanır. Gündüzleri sıcaklıklar genellikle 30 derece olurken, geceleri 10 dereceye kadar düşüyor. Bu da özellikle karpuzun lezzeti ve aromasına yansıyor.

Diyarbakır ve Adana karpuzuna rakip çıktı! Tadı ve aromasıyla dikkat çekiyor

BU SEZON 1.4 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre geçen sene il genelinde 30 bin 710 dekarlık alanda yapılan karpuz ekiminden 224 bin 616 ton ürün elde edildi. 2026'da ise yaklaşık 33 bin dekarlık alanda 240 bin tonun üzerinde karpuz üretimi hedefleniyor. Böylelikle Muş'un yaklaşık 1.4 milyar TL ekonomik gelir elde etmesi bekleniyor.

MAYISTA EKİLİYOR, AĞUSTOSTA TOPLANIYOR

Bu yaz için de hazırlıklar tamamlandı. Muş Ovası'nda üreticiler, yeni sezon için yoğun mesaiye başladı. Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bulunan 200 dönümlük arazide yaklaşık 80 bin fide, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kadın işçilerin emeğiyle toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri hâline geldiklerini belirten tarla sahibi Onur Çetin "Babamla birlikte yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Yeni teknolojik aletlerle bu işi sürdürüyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz. Yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var. Hep birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Sabah 06.00'da başlayıp 18.00'a kadar buradayız. Yoruluyoruz ama herkes işini aşkla ve zevkle yapıyor.

Mevsim şartlarından dolayı Türkiye'de en geç hasat edilen karpuzlardan biri burada oluyor. Bu sebeple de ürünümüze yoğun rağbet var. Bu durum bizim için de oldukça sevindirici. Mayıs ayının sonunda ekim yapıyoruz, temmuz sonu ile ağustos başı gibi hasat başlıyor. Bu yaklaşık iki buçuk aylık süreç bizim için oldukça zorlu geçiyor" şeklinde konuştu.

