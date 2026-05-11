6 Şubat depremlerinde yıkılan ve bir kişinin ölümüne yol açan Altaş Apartmanı’nın fenni mesulü olan eski belediye başkanı ve milletvekili Ahmet Münir Erkal, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Erkal'ın bir yıl süreyle meslekten men edilmesine hükmederken, karar istinaf incelemesine gönderildi.

6 Şubat felaketinde 23 yaşındaki Mert Akar’a mezar olan Altaş Apartmanı’na dair yargı sürecinde karar çıktı. Malatya’da uzun yıllar belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, inşaat döneminde üstlendiği fenni mesuliyet görevindeki ihmalleri nedeniyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, cezanın kesinleşmesi halinde sanığın 1 yıl süreyle mesleki faaliyetlerden men edilmesine de karar verdi.

Mahkeme heyeti, karar duruşmasında toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Erkal’ı fenni mesul olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle kusurlu buldu.

Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle dosya, istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’ne gönderilecek. Karar, istinaf sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

Malatya'da 6 Şubat davası: Eski milletvekili ve belediye başkanı Ahmet Münir Erkal'a hapis cezası

DOSYANIN TEK SANIĞI ESKİ BAŞKAN

6 Şubat 2023’te meydana gelen ikinci depremde Sivas Caddesi üzerindeki 7 katlı Altaş Apartmanı yıkılmıştı. 1980 yılında inşa edilen binanın enkazında kalan 23 yaşındaki Mert Akar hayatını kaybetmişti.

Başlatılan soruşturmada 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Münir Erkal’ın belediye başkanlığı görevinden önce söz konusu binada fenni mesul olarak görev yaptığı belirlenmişti. Erkal, dosyada tek sanık olarak yer almıştı.

