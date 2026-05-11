MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın statüsüne ilişkin çıkışına gönderme yapan Bülent Arınç’a sert sözlerle yüklendi. Arınç’ı “siyaset fosili” olarak niteleyen Yalçın, eski TBMM Başkanı’nın FETÖ’ye “kuryelik ve aracılık” yaptığını öne sürdü. Yalçın "Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın KHK’lılara ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklamasında Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edilen bazı kişilerin yıllardır işsiz kaldığını, “iade-i itibar” beklentisi taşıdığını söylemişti. Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili yaptığı öneriye atıfta bulunup "Önce KHK'lıları halletsinler" demişti.

"Önce KHK’lıları halletsinler" diyen Arınç'a MHP'den sert sözler: "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi"

Bu çıkışa sosyal medya hesabından cevap veren Yalçın, Arınç’ın açıklamalarını yalnızca bireysel bir değerlendirme değil, doğrudan siyasi pozisyon alış olarak yorumladı. MHP’li isim, Arınç’ın KHK meselesi üzerinden yeni bir tartışma alanı açmaya çalıştığını savundu.

"Önce KHK’lıları halletsinler" diyen Arınç'a MHP'den sert sözler: "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi"

Yalçın açıklamasında, KHK ile ihraç edilen kişilerin “terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik” gerekçesiyle kamudan çıkarıldığını hatırlattı ve Arınç'a 'siyaset fosili' dedi.

"GÜNDEMDE KALMAYA ÇALIŞIYOR"

Arınç'ın açıklamalarını eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"FOSİL SİYASETÇİ BÜLENT ARINÇ’IN DERDİ NE?

Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor.

Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.

"Önce KHK’lıları halletsinler" diyen Arınç'a MHP'den sert sözler: "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi"

Aynı zamanda da FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor.

"Önce KHK’lıları halletsinler" diyen Arınç'a MHP'den sert sözler: "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi"

"ARINÇ KENDİ AYAĞINA SIKIYOR"

Arınç, KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç'ın avukatlığına soyunduğu bu KHK'lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet."

Haberle İlgili Daha Fazlası