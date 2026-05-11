Muş'ta heyecanlandıran görüntü! Doğa gezisine çıkan vatandaşlar fark etti
Muş'ta doğa gezisine çıkan vatandaşlar tarafından fark edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaşam 12 dk önce
Muş’ta nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alan beyaz sansar, Üçevler bölgesinde görüntülendi. Doğal yaşam alanında kısa süreliğine ortaya çıkan sansar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Bölgede doğada gezen bir vatandaş tarafından fark edilen beyaz sansar, bir süre sonra gözden kayboldu. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden ve bölgede oldukça nadir rastlanan türün görüntülenmesi, doğaseverler arasında heyecana neden oldu.
