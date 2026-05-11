Muş'ta doğa gezisine çıkan vatandaşlar tarafından fark edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muş’ta nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alan beyaz sansar, Üçevler bölgesinde görüntülendi. Doğal yaşam alanında kısa süreliğine ortaya çıkan sansar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Muş'ta heyecanlandıran görüntü! Doğa gezisine çıkan vatandaşlar fark etti

Bölgede doğada gezen bir vatandaş tarafından fark edilen beyaz sansar, bir süre sonra gözden kayboldu. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden ve bölgede oldukça nadir rastlanan türün görüntülenmesi, doğaseverler arasında heyecana neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası