Orta Doğu’daki savaş, küresel piyasalardaki kırılganlık ve jeopolitik gerilimler yatırımcıların rotasını yeniden güvenli limanlara çevirdi.

Altın, döviz ve borsadaki hareketlilik yakından takip edilirken, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman CNN Türk ekranlarında gram altına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisinin giderek arttığını belirten Ferman, yatırımcı psikolojisinin artık uzun süreli kriz ortamına alıştığını söyledi. Özellikle Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar ve yıllardır devam eden Ukrayna-Rusya savaşının piyasalarda yeni bir davranış biçimi oluşturduğunu ifade eden Ferman, yatırımcıların hem temkinli hem de fırsat kollayan bir ruh hali içinde olduğunu dile getirdi.

“PİYASALAR BEKLENTİYİ SATIN ALIYOR” Piyasalarda artık gerçekleşmelerden çok beklentilerin fiyatlandığını söyleyen Ferman, belirsizlik uzadıkça yatırımcı davranışlarının da daha agresif hale geldiğini belirtti. Bir yandan “bekle-gör” yaklaşımının sürdüğünü ifade eden ekonomist, diğer yandan yüksek kazanç beklentisiyle riskli hamlelerin arttığına dikkat çekti.

ALTIN VE PETROL İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ Son dönemde petrol fiyatları ile altın arasındaki ilişkiye dikkat çeken Ferman, enerji fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Petrolün dolar üzerinden işlem görmesi nedeniyle yatırımcıların zaman zaman altın bozup dolara yöneldiğini ifade eden Ferman, sıcak savaş sürecinde bu ilişkinin büyük ölçüde devam ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bir kere son dönemde birkaç başparmak kuralımız var. Bunlardan bir tanesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olduğunda altın fiyatlarında baskılanma oluyor. Bugüne kadar geçtiğimiz 60 küsur günlük sıcak savaş koşulları çerçevesinde bunun sadece bir gün istisnası oldu. Bu da kuralı bozmuyor.Nitekim dikkat ederseniz petrol fiyatları ne zaman artsa altın fiyatları baskılanıyor. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz ki petrol, altınla değil dolarla alınıp satıldığı için zaman zaman altının satılıp dolara çevrilmesi gerekiyor.

"ALTINDA YÖN YUKARI" Küresel ölçekte altının uzun vadede yükseliş eğilimini koruduğunu belirten Ferman, ons altında yukarı yönlü beklentilerin sürdüğünü söyledi.

Uluslararası bankaların büyük bölümünün yükseliş beklentisini koruduğunu ifade eden Ferman, bazı senaryolarda ons altının 5 bin 500 ila 6 bin dolar seviyelerinin konuşulduğunu belirtip şöyle konuştu: "Sene sonu için 8 bin dolarlık, biraz olağanüstü veya normalin dışındaki Deutsche Bank beklentisi hariç tutulmak üzere hemen tüm bankalar ve uzmanlar yönün yukarı seviyede gerçekleşeceğini, 5 bin 500 dolarların aşılacağını, 6 bin dolarların da test edileceğini ifade ediyorlar. Yani anlaşılıyor ki yön yukarı gidecek.

Merkez bankaları da dünyada tekrar bir müddet, özellikle bu petrole karşı vaziyet etmek bakımından altın satışından sonra şu anda tekrar altın alımına geçtiler. Yani yıl sonunda yükselişi altında kısa orta vadede diyebiliriz"

GRAM ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN Türkiye’de gram altının enflasyona karşı hâlâ önemli bir korunma aracı olarak görüldüğünü belirten Ferman, yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaştı. Yaz aylarında gram altında 7 bin lira üzerinin test edilebileceğini ifade eden Ferman, yılın son çeyreğinde ise 8 bin ila 9 bin lira bandının gündeme gelebileceğini söyledi: "Artık vatandaşın bir parça daha makul ancak yukarı yönlü beklentilere hazır olması gerekir. Yaz ayları için 7 bin liraların üst sınırlarında, 8 bin lirayı test eden, daha sonra yılın son çeyreğinde 8 bin liralardan 9 bin liralara hatta 9 binin üstüne gidebilecek bir gram fiyatı bekleniliyor"

“ELDEKİ MALI KAPTIRMAMAK LAZIM” Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacına bağlı olarak kısa süreli satış baskıları yaşanabileceğini belirten Ferman, buna rağmen altında genel yönün yukarı olduğunu savundu. Yatırımcılara temkinli olunması çağrısında bulunan ekonomist, “Bekle-gör dönemi devam ediyor ancak eldeki varlığı korumakta fayda var” mesajı verdi.

BORSA VE MEVDUAT UYARISI Borsa tarafında daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Ferman, yüksek enflasyon ortamında vadeli mevduatın bile yatırımcıyı tam anlamıyla koruyamadığını ifade etti. Türk lirasındaki değer kaybının gram altını desteklemeye devam ettiğini belirten ekonomist, sert sıçramalardan ziyade dalgalı ama yukarı yönlü bir seyir beklediğini söyledi.

