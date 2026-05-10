Sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımla eski takımına gönderme yaptı.

Ederson'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından transferin son günlerinde Uğurcan Çakır'a talip olan Galatasaray, milli kaleciye imza attırarak önemli bir takviye yapmıştı.

Transferin son günlerinde açıklanan anlaşmanın ardından bordo mavililer, kaleci eldivenlerini çöp kovasının yanına koyarak bir paylaşımda bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk oldukları maçta eski takım taraftarlarından büyük tepki gören Uğurcan Çakır, sarı kırmızılı takımla şampiyonluğa ulaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Galatasaray'da 26. şampiyonluğun gelmesinin ardından kaleci eldivenlerinin Süper Lig kupasının yanında olduğu bir görselle şampiyonluk paylaşımı yapan Uğurcan'ın bu gönderisi, eski takımına gönderme olarak yorumlandı.

Uğurcan Çakır'ın paylaşımı

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE LİGDE İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

Karadeniz ekibinden transfer edilen ve sene boyunca da etkileyici bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Bu sezon 38 maçta görev alan 30 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 42 gol görürken 11 maçta kalesini gole kapatmaya başardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası