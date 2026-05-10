İhlas Haber Ajansı
İki ay önce görevi bırakmıştı! Genç astsubayın feci sonu
İki ay önce astsubaylık görevinden ayrılan 26 yaşındaki Fatih Tosun, gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kayboldu. Babasının arabası ile evden çıkan gencin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.
2 dk önce
Karacabey'de kayıp ihbarı yapılan Fatih Tosun'un cansız bedeni denizde bulundu.
- Fatih Tosun (26) dün gece babasından araba anahtarını alarak evden çıktıktan sonra haber alınamadı.
- Tosun'un ailesi kayıp ihbarında bulundu.
- Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Tosun'un cansız bedeni denizde bulundu.
- Fatih Tosun'un daha önce Van'da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karacabey'in Canbalı Mahallesi'nde ikamet eden Fatih Tosun (26), dün gece saatlerinde babasından arabanın anahtarını alarak evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun için ailesi kayıp ihbarında bulundu.
CESEDİ DENİZDE BULUNDU
İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Başkanlığı ekipleri ve jandarma personeli katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Park civarında yaptıkları aramada Tosun'u denizde ölü olarak buldu.
VAN'DA ASTSUBAYLIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Fatih Tosun'un Van'da astsubay olarak görev yaparken görevinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
