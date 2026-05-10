Netanyahu'dan yeni 'nükleer' sözleri! İran açıklaması gerilimi yükseltti
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin tehditlerin sürdüğünü savunarak, “İran ile savaş henüz bitmedi” dedi. Netanyahu, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılması gerektiğini öne sürdü.
- Netanyahu, İran'ın hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
- İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerektiğini söyledi.
- Bu çıkarılma işleminin askeri ve diplomatik yollarla ele alınabileceğini iddia etti.
- Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın da bu konuda "Oraya girmek istiyorum" dediğini öne sürdü.
- İsrail basınında ABD'nin, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılması konusunda İsrail'e taviz vermeyeceği yönünde taahhütte bulunduğu iddia edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD merkezli CBS News’e verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında konuşan Netanyahu, savaşın sona ermediğini ve İran’ın hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.
URANYUM ÜLKEDEN ÇIKARILMALI
Netanyahu, İran’ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerektiğini savunarak, bu durumun hem askeri hem de diplomatik yollarla ele alınabileceğini iddia etti. “Oraya girip çıkaracaksınız” ifadelerini kullanan Netanyahu, sürecin nasıl yürütüleceğine dair askeri detaylara girmedi.
İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması gerektiğini öne süren Netanyahu, ABD yönetiminin de bu yaklaşımı desteklediğini iddia etti. İsrail Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine İran meselesinde “Oraya girmek istiyorum” dediğini de ileri sürdü.
Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD’nin İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılması konusunda İsrail’e taviz vermeyeceği yönünde taahhütte bulunduğu öne sürüldü.
İran tarafı ise ABD’nin sunduğu taslak öneriye cevabını arabuluculara ilettiğini duyurmuş, sürecin diplomatik kanallar üzerinden devam ettiği belirtilmişti.