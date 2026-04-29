İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki hafta ABD’yi ziyaret edeceğine dair basında yer alan haberler resmi makamlar tarafından yalanlandı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun kısa vadede Washington’a gitmesinin planlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Başbakan Netanyahu’nun önümüzdeki hafta ABD’ye gitmesi beklenmiyor; ancak dostu Başkan Donald Trump ile düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.

Netanyahu hükümetine yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Netanyahu’nun İsrail-Lübnan hattındaki gelişmeler ve İran’a ilişkin başlıkları görüşmek üzere ABD’ye gitmesinin beklendiğini öne sürmüştü.

BÖLGEDE TANSİYON OLDUKÇA YÜKSEK

Öte yandan bölgede tansiyon yüksek seyrediyor. İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini kontrol altına almıştı. Lübnan hükümeti ise saldırılar nedeniyle 1 milyonu aşkın kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da başlayan geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Trump ayrıca, bu süre içinde Lübnan Cumhurbaşkanı ve Netanyahu’yu Beyaz Saray’da bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek görüşmenin “tarihi” olabileceğini ifade etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası