Altın son iki buçuk ayın en düşük seviyesinde. Özellikle en büyük düşüş bu hafta çarşamba ve perşembe günleri yaşandı. Son işlem gününe de yine düşüşle başlayan altın, günü 6.268 lira seviyelerinde kapattı. Ama elbette belirsizlik sürüyor. Savaşa göre de bu belirsizlik devam edecek gibi görünüyor. Peki ne bekleniyor? Yeniden düşüşler yaşanacak mı, yoksa altın artacak mı? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekonomi ve finans gündeminin öne çıkan başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK OLACAK" Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentiler doğrultusunda geldiğini belirten Memiş, piyasaların önümüzdeki dönemde hem yurt içindeki para politikalarını hem de küresel gelişmeleri yakından izleyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmemesini değerlendiren Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine Eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine -bekle-gör politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var."

"PİYASALARDA SERT DALGALANMA VAR" Piyasalardaki en önemli gündem maddelerinden birinin jeopolitik gelişmeler olduğunu vurgulayan Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile İran'dan gelen mesajların yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti. Memiş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yine yakından takip edeceğimiz gelişme olacak. Bu hafta yine pazar gecesi İsrail'in İran'a saldırması ve jeopolitik gerilimle haftaya başladık. Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Bir töreni olacak mı, olmayacak mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var."

"HAFTA SONU TEKRAR MÜDAHALE OLABİLİR" Jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirten Memiş, altın ve petrolde görülen sert hareketlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta değerli metaller tarafında sert düşüşler gördük. Yine 4020 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı. Ama dün 'anlaştık' haberinden sonra 4240 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde 220 dolarlık dalgalanmayı görüyoruz ve şu anda 4180 dolar seviyesinde. Petrol tarafında da sert düşüşler gördük. Özellikle brent petrol fiyatı 90 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Ancak burada belirsizlik devam ettiği için hafta sonu tekrar Amerika'nın müdahalesi olabilir. Piyasaları yine belirsizliğin içine bırakarak hafta sonuna giriyoruz."

48 SAATE DİKKAT! İŞLEMLERDEN UZAK DURUN Yatırımcılara temkinli olunması yönünde çağrıda bulunan Memiş, kısa vadeli işlemler konusunda da uyarılarda bulundu: "Hafta sonunda barış haberi mi gelecek yoksa tekrar bir savaş mı devam edecek? Buradaki belirsizlik devam ettiği için piyasalardaki oynaklık önümüzdeki hafta yine artacaktır. O yüzden yatırımcılarınız yine vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor. Dolayısıyla bu bilinmezlik içinde piyasalarda sert algılamalar devam edecektir. O yüzden yatırımcılar yine bu anlaşma haberi gelene kadar varlıklarını tekrar korumalı, uzun vadeli işlemlerden uzak durmalı."

Borsa tarafında ise daha iyimser bir tablo beklediğini belirten Memiş, piyasaların yeni haftada Fed'in faiz kararına odaklanacağını ifade etti. Memiş, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Borsada da pozitif bir açılış bekliyoruz. Belki orada bir miktar toparlanma olabilir ama genel itibariyle piyasalarda hafta başına kıyasla biraz daha tansiyonun düştüğü bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika'da FED'in faiz kararını takip edeceğiz ve bunu fiyatlamak küresel piyasası olarak önemli olacaktır."

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