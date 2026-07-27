Vakıf Katılım, vakıf kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa'daki 385 vakıf eserini yaklaşık 35 bin fotoğraf karesiyle kayıt altına aldı.

Vakıf Katlım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, asırlardır süregelen vakıf kültüründen aldığı ilhamla geçmişin değerlerini koruyarak, bugünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor.

Banka, vakıf geleneğinin mirasını yaşatmak ve bu kültürü geleceğe taşımak amacıyla başlattığı Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ne Hatay ve Konya'nın ardından Bursa Vakıf Eserleri kitabı ile devam ediyor.

385 VAKIF ESERİ 34 BİN 952 FOTOĞRAF KARESİ İLE BELGELENDİ

Proje kapsamında Bursa'daki 385 vakıf eseri 34 bin 952 fotoğraf karesi ile belgelendi ve eserlerin tarihçeleri uzman bir ekip tarafından kaleme alındı. Bursa Vakıf Eserleri kitabı, şehrin tarihi dokusunun geleceğe aktarılmasına ve kalıcı hale getirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, kuruluş misyonlarından ve köklü vakıf geleneğinden aldıkları güçle Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamaya öncelik verdiklerini belirtti.

Vakıf Katılım Bursadaki vakıf mirasını geleceğe taşıyor!

Akben, Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni söz konusu bilinçle başlattıklarını vurgulayarak, "Projeyi tarihimizin sessiz tanığı ve Osmanlı'nın kuruluş dönemine şahitlik eden başkenti Bursa'da sürdürmenin memnuniyeti yaşıyoruz. Anadolu medeniyetinin köklü geçmişinden izler taşıyan Bursa Vakıf Eserleri kitabının, bugünden yarına kalıcı bir başvuru kaynağı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.