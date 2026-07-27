Türk yatırımcısının son dönemde altın yatırımına ‘soğuduğu’ gözlemlenirken, bu eğilim BES fonlarında da kendini göstermeye başladı. 24 Temmuz Cuma itibarıyla son 1 aylık dönemde kıymetli maden fonlarından 18,7 milyar liralık para çıkışı gerçekleşti. Bu dönemde hisse senedi fonları 5,2 milyar liralık para girişi ile dikkat çekti. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, yatırımcının altın fiyatındaki düşüşe tepki vermeye başladığını söyledi.

Altın fiyatlarında son haftalardaki zayıf görünümle birlikte tasarruf sahipleri de rotasını başka yatırımlara çeviriyor. Bu eğilim, TCMB tarafından gerçekleştirilen hane halkı anketinde belirgin olarak kendini göstermeye başladı.

“Yatırım tercihleri” konusundaki soruya “altın alırım” diye cevap verenlerin oranı şubat ayında %55,5 seviyesinde iken, temmuzda %40,3’e kadar geriledi. Aynı dönemde “gayrimenkul alırım” diyenlerin oranının ise %30’dan %38,5 çıktığı görüldü.

BES’TE DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bir başka benzer eğilim de bireysel emeklilik sistemi fonlarında gözlemleniyor. 24 Temmuz Cuma günü itibarıyla son 1 aylık dönemde altın ve gümüşü kapsayan kıymetli maden fonlarından 18 milyar 678 milyon liralık para çıkışı gerçekleşti.

Aynı dönemde dış borçlanma araçları fonlarından da 704 milyar liralık para çıkışı yaşandı.

BES yatırımcısından ‘altın’ vuruş! Son 1 ayda tam 18,7 milyar lira…

PARA NEREYE GİDİYOR?

Bu dönemde hisse senedi fonları ise 5 milyar 213 liralık para girişi ile dikkat çekti. Kira sertifikası fonlarında da 2 milyar 612 milyon TL’lik giriş gözlemlendi.

Rakamlar, BES yatırımcısının kıymetli maden fonlarından hisse senedi fonlarına geçiş yapma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

YATIRIMCI ‘TEPKİ’ VERDİ

Verileri değerlendiren BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, son bir ayda ons altının 3950-4200 dolar aralığında hareket ettiğine dikkat çekerek “BES altın fonlarında ise bu dönemde 20 milyar liraya yakın net çıkış var. Bu rakam, BES havuzundaki yaklaşık 900 milyar liralık altın yatırımları içinde küçük bir miktar. Ancak yine de fon dağılımını değiştirme kabiliyeti olan yatırımcıların düşüşe verdikleri tepki açısından ilginç görünüyor” görüşünü paylaştı.

‘GRAM’DA %3,41 GETİRİ

Bu arada gram altın fiyatı 2025 yılını 5.963 TL’den tamamlamış, bu yılın ocak ayında da 7.812 TL ile rekor seviyesini görmüştü. Orta Doğu’daki krizle birlikte yüksek petrol-yüksek enflasyon-yükse faiz baskısı altında kalmaya başlayan gram altın, 24 Temmuz işlemlerini 6.165 TL’den tamamlamıştı.

Altında geçen hafta cuma günü kapanışı itibarıyla 2026’daki yükselişin boyutu %3,41 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşti.

BES yatırımcısından ‘altın’ vuruş! Son 1 ayda tam 18,7 milyar lira…

‘OSN’TA %6,2 DEĞER KAYBI

Söz konusu tarih itibarıyla gram altın enflasyona karşı koruma sağlamadığı gibi, getiri yarışını da bütün yatırım araçlarının gerisinde sürdürüyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da 2026 yılında, cuma kapanışı itibarıyla %-6,24 değer kaybı yaşadı. 2025 yılını 4.322 dolardan tamamlayan ons fiyatı, 24 Temmuz kapanışını 4.052 dolardan gerçekleştirdi.

YENİ HAFTA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bu arada altın, yeni haftaya petrol fiyatlarındaki düşüşün de desteğiyle %1’in üzerinde primle başladı. Ons fiyatı ilk işlemlerde 4.100 doların üzerini test ederken, gram altın fiyatı da 6.250 TL’ye yöneldi.