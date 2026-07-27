Merkez Bankasının faizi sabit tutarak “sıkı duruş” sergilediği ancak karar metninde “talepte belirgin zayıflamaya” dikkat çektiği kararının ardından gözler TL’nin getirisine çevrildi. Katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranlarında, TCMB öncesi haftaya göre sınırlı düşüş gözlemleniyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Risksiz TL yatırımını tercih eden birikim sahipleri tarafından da dikkatle takip edilen Merkez Bankası’nın kararı geçen hafta belli oldu. TCMB, beklentilere paralel olarak politika oranını %37’de sabit bıraktı. Gecelik fonlama oranı ise %40’tan devam ediyor.

Analistler, merkez bankasının karar metininde “talepteki zayıflamanın belirginleştiğinin” altını çizdiğini belirterek, jeopolitik risklerde gerileme halinde faiz indirimi için de gerekli zeminin oluşabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Katılım Emeklilik Ekonomik Araştırmalar birimi tarafında yapılan değerlendirmede; jeopolitik gelişmeler ve yüksek enerji fiyatlarına dikkat çeken merkez bankasının, “enflasyondaki iyileşmenin kalıcılığı” konusunda temkinli yaklaşımını koruduğu belirtildi.

“Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasının sıkılaştırılabileceği” ifadelerine de atıfta bulunulan raporda, “Bu durum, Merkez Bankası’nın yukarı yönlü enflasyon risklerine karşı ihtiyatlı yaklaşımını sürdürdüğünü göstermektedir. Önümüzdeki dönemde para politikasındaki temkinli yaklaşımın, özellikle Brent petrol fiyatları ve iç talepteki seyrin izlenerek devam edeceğini beklemekteyiz” denildi.

1 milyon TLnin getirisi düştü! TCMBnin ardından son oranlar…

SIKI POLİTİKA KORUNACAK

Karar metninde faiz indirimine yönelik herhangi bir yönlendirme bulunmadığına dikkat çekilen raporda; “Bu durum, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde sıkı para politikası duruşunu koruyacağına işaret etmektedir. Bu çerçevede katılım bankacılığı sektöründe kâr payı oranlarının mevcut seviyelerine yakın seyretmeye devam edeceğini öngörmekteyiz. Katılma hesapları ile kısa vadeli kira sertifikalarına yatırım yapan fonların, düşük risk tercih eden yatırımcılar açısından cazibesini koruyabileceğini değerlendirmekteyiz” görüşü aktarıldı.

ENFLASYONDA İYİLEŞME OLURSA…

Diğer taraftan iç talepteki zayıflamanın belirginleşmesinin, orta vadede enflasyon üzerindeki talep kaynaklı baskıları sınırlayabilecek bir unsur olarak öne çıkabileceği de ifade edilirken, raporda “Enflasyonda kalıcı iyileşmenin sağlanması ve TCMB’nin ilerleyen dönemlerde faiz indirim sürecine yeniden başlaması halinde, sabit getirili enstrümanlarda getiri seviyelerinde kademeli düşüş görülebilir. Bununla birlikte jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda, yatırımcıların risk iştahı üzerinde baskı oluşabilir” yorumu paylaşıldı.

1 milyon TLnin getirisi düştü! TCMBnin ardından son oranlar…

KÂR PAYI ORANLARI

Merkez Bankasının kararının ardından dikkatler kâr payı getirilerine çevrildi. Katılım bankaları tarafından 24 Temmuz Cuma günü ilan edilen en yüksek kâr payı oranlarına bakıldığında ise TCMB öncesi haftaya göre yaklaşık yarım puanlık gerileme dikkat çekti.

24 Temmuz itibarıyla ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Kurum Kar Payı Oranı Türkiye Finans %40,38 Hayat Finans %37,96 Kuveyt Türk %36,04 Dünya Katılım %33,30 Vakıf Katılım %32,14 Albaraka %32,09

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Şubelere göre farklılık gösterebilir.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin kâr payı getirisi ise şöyle:

-Katılma hesabı tutarı:1 milyon TL

-Finansman oranı: %40,38

-Finansman vadesi: 31 gün

-Finansman getirisi (net): 28 bin 294 TL