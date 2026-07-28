İtalya'da yaklaşık 20 yıl boyunca turistlere "antik Roma amfitiyatrosu" olarak tanıtılan yapının tamamen modern malzemelerle inşa edilmiş sahte bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yapının mimarı olduğu belirlenen 69 yaşındaki Franco Malosso von Rosenfranz, hapis ve para cezasına çarptırıldı.

İtalya'nın Vicenza kentinde uzun yıllardır tarihi bir Roma amfitiyatrosu olarak tanıtılan yapının gerçekte antik dönemden kalmadığı anlaşıldı. Yapının, modern malzemeler kullanılarak inşa edildiği ve ziyaretçilere tarihi eser gibi sunulduğu belirlendi. Olayın ardından sorumlu tutulan Franco Malosso von Rosenfranz, çeşitli suçlardan mahkum edildi.

‘DÜNYANIN EN ESKİ AMFİLERİNDEN’ DİYEREK KANDIRMIŞ

Von Rosenfranz, 'Berico Maritime Amphitheatre' adını verdiği yapıyı 20 yıl boyunca 2005 yılında meydana gelen bir heyelanın ardından keşfettiğini öne sürdü. Turistlere buranın dünyanın en eski ve en büyük Roma amfitiyatrolarından biri olduğunu söyleyen şüpheli, yapının MS 393 yılında inşa edildiğini iddia ediyordu.

40 EUROLUK TURLAR DÜZENLİYORMUŞ

Daily Metro'ya göre Rosenfranz, rehberlik yaptığı zamanlarda turistlere Jül Sezar'ın Kleopatra ile Mısır'dan dönerken burayı ziyaret ettiğini, Shakespeare'in ünlü karakteri Juliet Capulet'in de bölgedeki eski bir kilisede yaşadığını anlatarak kişi başı 40 euro kazanç elde ediyordu.

Temsili fotoğraf

DÖRT ASIR ÖNCE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak zamanla bu iddiaların tarihi gerçeklerle örtüşmediği ortaya çıktı. Jül Sezar'ın, yapının inşa edildiği öne sürülen tarihten yaklaşık dört asır önce yaşadığı, Juliet karakterinin ise Vicenza değil Verona ile özdeşleştiği belirlendi. Yapılan teknik incelemelerde sözde antik yapıda fiberglas, kağıt hamuru sütunlar, sıvalı bloklar ve 2000'li yıllarda üretilmiş alçı heykeller kullanıldığı tespit edildi.

BELEDİYEYİ DE KANDIRMIŞ

Söz konusu yalan öylesine inandırıcı bulundu ki Vicenza Belediyesi de yapıyı gerçek sanarak resmi turizm tanıtım rehberine ve mobil uygulamasına ekledi. Ancak 2016 yılında artan şüpheler üzerine Carabinieri ekipleri arkeologlarla birlikte kapsamlı inceleme başlattı. Uydu görüntüleri, önce bölgedeki tepenin düzleştirildiğini, ardından sahte yapının bu alana inşa edildiğini ortaya koyarken, eski uydu kayıtlarında bölgede daha önce herhangi bir antik yapının bulunmadığı görüldü.

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde Franco Malosso von Rosenfranz'ı yasa dışı inşaat, sanat eserinde sahtecilik ve izinsiz eser üretimi suçlarından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca 3 bin euro para cezası verildi. Öte yandan Arcugnano Belediyesi, uğradığı zararın karşılanması amacıyla von Rosenfranz hakkında 560 bin euro tutarında tazminat davası açtı.

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