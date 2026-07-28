Star TV'nin yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizisi Tuzlu Kahve için çekimler başladı. Birbirinden ünlü isimleri aynı projede buluşturan dizinin ilk set günü, yapımcı Polat Yağcı'nın da katıldığı pasta kesme töreniyle kutlandı. Setten paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, dizinin oyuncu kadrosu ve konusu kadar Şevval Sam'ın yeni imajı da dikkat çekti.

Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı Candan karakterini oynayan başarılı oyuncu Şevval Sam, rolü için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Şevval Sam Tuzlu Kahve için imaj yeniledi! Sarışın haliyle dikkat çekti

Saç modeli ve tarzındaki yenilikle bambaşka bir görünüme kavuşan Sam'ı gören birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Şevval Sam Tuzlu Kahve için imaj yeniledi! Sarışın haliyle dikkat çekti

TUZLU KAHVE'NİN KONUSU

Aşk, aile bağları ve geleneklerin çatışmasını sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak olan Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen hayatlarını konu alıyor.

Birbirlerine aşık olan genç çift evlilik kararı alırken, tamamen farklı yaşam tarzlarına ve kültürlere sahip iki aile de beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geliyor. Aynı masada buluşmaları bile neredeyse imkansız görünen ailelerin yaşadığı çatışmalar, dizinin hem komik hem de duygusal hikayelerine yön verecek.

Şevval Sam Tuzlu Kahve için imaj yeniledi! Sarışın haliyle dikkat çekti

TUZLU KAHVE KADROSUNDA KİMLER VAR?

Nostaljik aile komedisi ruhunu günümüz hikaye anlatımıyla harmanlamayı hedefleyen Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimleriyle genç kuşak oyuncuları aynı projede buluşturan dizi, yayın hayatına başlamadan önce bile sezonun en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.

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