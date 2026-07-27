Türkiye, NATO Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da F-16 savaş uçaklarıyla göreve başladı. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ankara'nın İttifak'ın ortak güvenliğine önemli katkı sunduğunu belirterek Türkiye'yi "güvenilir bir stratejik ortak" olarak nitelendirdi.

Avrupa hava sahasının güvenliğinde kritik bir dönüm noktasına girildi. Yunanistan’ın personel ve teknik kapasite eksikliği nedeniyle üstlenemediği NATO Baltık Hava Polisliği görevini Türk Hava Kuvvetleri devraldı.

Doğu Avrupa’da caydırıcılığı üst seviyeye çıkaran Ankara, 181. Pars Filo ile Estonya’da 7/24 alarm-reaksiyon nöbetine resmen başladı.

Yunanistan kapasite yetersizliği nedeniyle çekildi! Türk F-16'ları Baltık'ta nöbete başlayınca Avrupa'dan teşekkür yağdı

181. PARS FİLO ESTONYA’DA KONUŞLANDI

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan 181. Jet Filo Komutanlığı’na bağlı 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 askeri personel, Estonya’daki Amari Hava Üssü’ne intikal etti. Ağustos-Kasım dönemini kapsayan dört aylık misyon boyunca Türk pilotlar, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasını olası sınır ihlallerine ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 24 saat esasına göre koruma altına aldı.

Misyona ilişkin açıklamalarda bulunan Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, operasyonun önemine dair şunları dile getirdi:

"Bu görev NATO'nun doğu kanadının savunması kapsamında stratejik olarak büyük önem arz etmektedir. Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda rüştünü ispatlamış olan 181’inci Jet Filo Komutanlığı, üst düzey harbe hazırlık seviyesiyle Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil etme kararlılığındadır."

Yunanistan kapasite yetersizliği nedeniyle çekildi! Türk F-16'ları Baltık'ta nöbete başlayınca Avrupa'dan teşekkür yağdı

YUNANİSTAN’IN BIRAKTIĞI BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURDU

Atina yönetiminin insan kaynağı ve operasyonel yetersizlik gerekçesiyle Baltık misyonuna dahil olamamıştı. Daha önce de 2006 ve 2021 yıllarında Litvanya ve Polonya’da benzer görevleri başarıyla icra eden Türk Hava Kuvvetleri, Doğu Avrupa hava sahasındaki varlığıyla İttifak bünyesindeki vazgeçilmez konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Pilot Üsteğmen Özmen NATO çatısı altında yürütecekleri Estonya Hava Polisliği görevi ve katıldıkları uluslararası tatbikatların, farklı coğrafyalardan müttefiklerle tek bir vücut olarak hareket edebilme kabiliyetlerine katkı sunduğunu söyledi:

"Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki, bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar muazzam bir fedakarlık ve takım ruhu var. Bugün bu noktada olmak ve bu şerefli üniformayı taşımak isteyen kardeşlerime söyleyebileceğim en önemli söz, bu yol sarsılmaz bir disiplin, asla bitmeyen bir öğrenme tutkusu ve çelik bir irade ister. Bedeninizi ve zihninizi her zaman yüksek tutun. Bizler aldığımız yüksek standartlardaki eğitimle her zaman vatanımız ve müttefiklerimiz için her türlü göreve hazırız."

Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir

ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI TSAHKNA: "TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR STRATEJİK ORTAKTIR"

Türk jetlerinin konuşlanmasını memnuniyetle karşılayan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ankara’nın İttifak savunmasına sunduğu katkıyı şu ifadelerle değerlendirdi:

"NATO’da 20 yıldır müttefikiz. Türkiye’nin Baltık Hava Polisliği görevine katılması, müttefiklerin ortak güvenliğe katkı sunma iradesinin açık bir göstergesidir. Türkiye, güvenlik ve siyaset alanında son derece güçlü bir stratejik ortaktır. Savunma sanayisi alanında da Ankara’dan önemli miktarda askeri teçhizat tedarik ediyor, kendilerini son derece güvenilir bir müttefik olarak görüyoruz."

Yunanistan kapasite yetersizliği nedeniyle çekildi! Türk F-16'ları Baltık'ta nöbete başlayınca Avrupa'dan teşekkür yağdı

NATO HAVA POLİSLİĞİ NEDİR?

NATO Hava Polisliği, İttifak üyesi ülkelerin hava sahası güvenliğini teminat altına alan daimi bir barış dönemi görevi olarak öne çıkıyor. Kolektif savunma esasında yürütülen misyon; olası hava ihlallerine anında müdahale etmek üzere savaş uçakları ve mürettebatın 7 gün 24 saat teyakkuzda kalmasını kapsıyor.

Kendi savaş uçağı filosu bulunmayan üye ülkelerin hava sahası, müttefik devletlerin gönderdiği jetler tarafından koruma altına alınıyor.

BALTIK SEMALARINDA 20 YILLIK GÖREV MODELİ

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın 2004 yılında NATO'ya katılımıyla başlayan Baltık Hava Polisliği, üye ülkelerin gönüllü katkılarıyla dört aylık dönemler halinde yürütülüyor. Misyonun başladığı 2004 yılından bu yana operasyonların ana merkezi konumunda Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü yer alıyor. Bölgedeki caydırıcılığı artırmak amacıyla Estonya'daki Ämari Hava Üssü 2014 yılında göreve dâhil edilirken, İttifak uçakları 2024 yılı itibarıyla Letonya'daki Lielvarde Hava Üssü'nü de aktif olarak kullanmaya başladı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN DOĞU AVRUPA KARNESİ

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Doğu Avrupa ve Baltık bölgesindeki güvenlik konseptine kesintisiz katkı sunmayı sürdürüyor. Türk jetleri daha önce 6 Temmuz - 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini başarıyla tamamladı. Ardından 30 Kasım 2023 - 2 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya hava sahası da Türk pilotlarına emanet edildi.

ESTONYA'NIN ARDINDAN YENİ DURAK ROMANYA

Ağustos - Kasım 2026 döneminde Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde 5 adet F-16 ve 76 personelle nöbet tutacak olan Türk Hava Kuvvetleri, İttifak bünyesindeki temaslarını sürdürecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Estonya misyonunun hemen ardından Aralık 2026 - Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da icra edilecek hava polisliği görevini de üstlenmesi planlanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA NATO ülkeleri alarmda! Rus bombaları konsolosluk binasına isabet etti

Haberle İlgili Daha Fazlası