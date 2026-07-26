Karadeniz'de suyun rengi değişti! Sebebi belli oldu
Karadeniz'de suyun rengi Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kahverengiye döndü. Karadeniz'deki renk değişiminin derelerin taşıdığı çamur ve balçık nedeniyle olduğu ortaya çıktı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü.
Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası debisi yükselen dereler, beraberinde getirdikleri toprak, balçık ve odun parçalarını Karadeniz'e taşıdı.
KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Çamurlu suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi oluştu, suyun rengi geniş bir alanda kahverengi oldu.
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Yağışın etkisiyle derelerin sürüklediği çok sayıda odun parçası ise Güzelkent sahil şeridini boydan boya kapladı.
Denizdeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.