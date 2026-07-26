Kastamonu başta olmak üzere Orta Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Doğanyurt'ta metrekareye 220,9 kilogram yağış düşerken, taşan dereler ve yükselen çaylar su baskınlarına yol açtı. Ekipler taşkınlara karşı seferber olurken, Samsun, Giresun ve Artvin'de denize girilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Orta Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. En fazla yağışın görüldüğü Doğanyurt'ta su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, Cide ve İnebolu'da da sel hayatı felç etti.

METREKAREYE 220 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre 25 Temmuz sabahından 26 Temmuz sabahına kadar Doğanyurt'ta metrekareye 220,9 kilogram, İnebolu'da 148,6 kilogram, Cide'de ise 79,4 kilogram yağış düştü. Doğanyurt'ta Meset Çayı'nın debisi hızla yükselirken, ilçe merkezi ile köylerde çok sayıda su baskını meydana geldi. Menfezlerin tıkanması ve derelerin taşması nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, heyelanlar yaşandı. Sel suları, "patpat" olarak bilinen tarım aracını cami bahçesinde mahsur bıraktı.

Kuvvetli yağış Karadenizi vurdu: Taşkınlar peş peşe geldi, sular ev ve araçları yuttu

DERELER TAŞTI, KÖYLÜLER KABUSU YAŞADI

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meset Çayı üzerindeki köprü ayaklarının tıkanmaması için iş makineleriyle çalışma yürüttü. AFAD, Kuzey Arama Kurtarma Derneği ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezindeki su birikintilerini tahliye ederek tıkanan menfezleri açtı. Düzağaç, Danışman ve İkidere başta olmak üzere birçok köyde taşan dereler nedeniyle su baskınları yaşandı.

Kuvvetli yağış Karadenizi vurdu: Taşkınlar peş peşe geldi, sular ev ve araçları yuttu

BALIKÇI KAYIKLARI BALÇIKLA KAPLANDI

Cide ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak sonrası Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın riski bulunan çayın Karadeniz'e döküldüğü noktada deniz kıyısı çamur nedeniyle kahverengiye dönerken, Asarkaya Tüneli'nde oluşan su birikintileri iş makineleriyle tahliye edildi. Selin taşıdığı odun parçaları ve çamur, Cide Balıkçı Barınağı'nı kapladı. Sürüklenen kütüklerin arasında kalan bazı balıkçı kayıkları su alırken, vatandaşlar teknelerde biriken suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Kuvvetli yağış Karadenizi vurdu: Taşkınlar peş peşe geldi, sular ev ve araçları yuttu

Kastamonu Valiliği, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuzey kesimlerde aralıklarla çok kuvvetli şekilde devam edebileceğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Samsun Valiliği, rüzgarın 32 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 2 metreye ulaşmasının beklendiğini bildirerek vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Giresun Valiliği de hafta sonu boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmeyi yasakladı.

Kuvvetli yağış Karadenizi vurdu: Taşkınlar peş peşe geldi, sular ev ve araçları yuttu

Artvin Valiliği de pazar ve pazartesi günleri kuvvetli rüzgar ile 1,5 ila 2 metreyi bulabilecek dalga yüksekliği beklendiğini duyurarak vatandaşların denize girmemelerini ve kıyı kesimlerinde tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı resmi uyarıların yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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