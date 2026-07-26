370 yıldır denizin dibindeydi! Kalyondan servet çıktı: Altın ve zümrüt fışkırmaya devam ediyor
Bahamalar açıklarında 1656 yılında bir mercan resifine çarparak batan İspanyol kalyonu Nuestra Senora de las Maravillas aradan geçen yaklaşık 370 yıla rağmen tarihçileri ve su altı arkeologlarını büyülemeye devam ediyor.
Allen Exploration tarafından son iki yılda yürütülen keşif operasyonunda, gelişmiş sonar ve manyetometre teknolojileri kullanılarak okyanus tabanından binlerce nadide eser çıkarıldı.
SANTİAGO TARİKATI’NA AİT ZÜMRÜTLÜ ALTIN KOLYELER BULUNDU
Keşfin en çarpıcı boyutunu İspanyol aristokrasisine ve askeri dini bir yapılanma olan Santiago Tarikatı’na ait takılar oluşturdu. Sualtı enkaz izinde tespit edilen 8.800’den fazla hedef arasından çıkarılan buluntularda, 1,76 metre uzunluğunda altın telkari bir zincir ve Kolombiya zümrütleriyle bezenmiş Haçlı kolyeler dikkat çekti.
Enkaz alanından sadece mücevherler değil Çin porselenleri, zeytin kavanozları, cam şarap şişeleri ve gümüş kılıç kabzaları da çıkarıldı.
Öte yandan arkeologlar, kayıt dışı ve resmi beyanda bulunulmamış altın ile gümüş nesnelerin varlığına dikkat çekerek, kalyonda İspanyol Krallığı’ndan vergi kaçırmak isteyen tüccarların kaçak mal taşıdığına işaret etti.
ÇIKARILMAYAN MÜCEVHERLER VAR
İspanya Kralı IV. Felipe’ye götürülen kraliyet vergilerini ve özel tüccar mallarını taşıyan Maravillas batığından çıkarılan eşsiz koleksiyon, Freeport’taki Bahamalar Denizcilik Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
Uzmanlar, fırtınalar ve okyanus akıntılarıyla geniş bir alana yayılan batığın altında keşfedilmeyi bekleyen daha çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu kaydetti.