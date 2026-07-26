Bahamalar açıklarında 1656 yılında bir mercan resifine çarparak batan İspanyol kalyonu Nuestra Senora de las Maravillas aradan geçen yaklaşık 370 yıla rağmen tarihçileri ve su altı arkeologlarını büyülemeye devam ediyor.

Allen Exploration tarafından son iki yılda yürütülen keşif operasyonunda, gelişmiş sonar ve manyetometre teknolojileri kullanılarak okyanus tabanından binlerce nadide eser çıkarıldı.