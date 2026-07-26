Kağıthane’de eşiyle tartıştıktan sonra taksiye binen ve kendisinden bir daha haber alınmayan Bedriye Karaçay’ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 21 Temmuz Salı günü 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), eşiyle tartıştıktan sonra bir taksiye binerek uzaklaştı.

Kağıthane’de sır olay! Taksiye binip gitti, cesedi 5 gün sonra ormandan çıktı

5 GÜN BOYUNCA ARANDI

Genç kadından haber alamayan yakınları endişelenirken, Bedriye Karaçay’ın babası Çınar Yarar, damadı V.K.’nin ağabeyi G.K. tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığını söyledi.

Kağıthane’de sır olay! Taksiye binip gitti, cesedi 5 gün sonra ormandan çıktı

CESEDİ ORMANDAN ÇIKTI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının nasıl öldüğü ise inceleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası