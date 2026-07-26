İhlas Haber Ajansı • Kağıthane
Kağıthane’de sır olay! Taksiye binip gitti, cesedi 5 gün sonra ormandan çıktı
Kağıthane’de eşiyle tartıştıktan sonra taksiye binen ve kendisinden bir daha haber alınmayan Bedriye Karaçay’ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 21 Temmuz Salı günü 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), eşiyle tartıştıktan sonra bir taksiye binerek uzaklaştı.
5 GÜN BOYUNCA ARANDI
Genç kadından haber alamayan yakınları endişelenirken, Bedriye Karaçay’ın babası Çınar Yarar, damadı V.K.’nin ağabeyi G.K. tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığını söyledi.
CESEDİ ORMANDAN ÇIKTI
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının nasıl öldüğü ise inceleniyor.
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