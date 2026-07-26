Adana’da seyir tepesinde dehşet üstüne dehşet yaşandı. Semra Yılmaz’ı silahla öldüren Osman A., görgü tanığı olabilir endişesi ile tepedeki bir araçta oturan 2 kişiyi de öldürdü. 3 kişiyi öldüren şüpheli, gözaltına alındı. Osman A’nın Semra Yılmaz’ı bir süredir rahatsız ettiği iddia edildi.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Otomobille seyir tepesine gelen Osman A. (28) ve Semra Yılmaz arasında iddiaya göre bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Osman A., Yılmaz'ı tabancayla öldürdü.

Seyir tepesinde dehşet! Bir gecede 3 cinayet işledi, 2’sini görgü tanığı olurlar diye katletti

GÖRGÜ TANIĞI OLURLAR DİYE ÖLDÜRDÜ

Semra’yı öldüren Osman A., tepede başka bir otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de görgü tanığı olabileceklerini düşünerek vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Seyir tepesinde dehşet! Bir gecede 3 cinayet işledi, 2’sini görgü tanığı olurlar diye katletti

TABANCAYLA YAKALANDI

3 kişiyi öldüren Şüpheli Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR ETMİŞ

Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrarda bulunduğu iddia edilirken, Osman A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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