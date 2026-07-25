Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akay, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, yaşananların ardından ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akay, basında yer alan haberlerde operasyon düzenlenen adreslerin "Ezel Akay'ın evi" olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Hakkındaki iddialarla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Akay, kamuoyuna acele hüküm verilmemesi çağrısında bulundu.

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"ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYORUM"

Paylaşımında, "Bir ifade verdim ve çıktım. Hakkımda yayılan haberleri şaşkınlıkla takip ediyorum. Lütfen medyada gördüğünüz her bilgiye hemen inanmayın. Hayatım boyunca hiçbir suça karışmadım. Süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ediyorum. Bahsi geçen evlerin kime ait olduğu ve olayın neden bu noktaya geldiği mahkeme sonunda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, 23 Temmuz'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Operasyonda arama yapılan adreste 22 kök kenevir, 1 kilo 144 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ve çeşitli ekipmanların ele geçirildiği öne sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ise devam ediyor.

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