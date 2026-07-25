Trump'ın, yaklaşık iki haftadır İran'a yönelik sürdürülen saldırıların ardından cuma günü yeni saldırı planına onay vermediği bildirildi. Kararın, Trump'ın diplomasiye daha fazla alan açmak istediğine işaret ettiği belirtilirken, gözler Tahran ile yürütülen görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlememe talimatı verdiği bildirildi.

Axios'un karar hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, böylece yaklaşık iki haftadır her gün sürdürülen ABD saldırıları cuma günü itibarıyla durduruldu.

Tahran'daki bazı meydanlara ABD karşıtı afişler asıldı.

SALDIRILAR SONA MI ERDİ?

Haberde, ABD ordusunun İran’a yönelik geniş çaplı operasyonlara dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Trump'ın henüz bu yönde bir emir vermediğinin altı çizildi. Trump'ın talimatının yalnızca bir gün için mi geçerli olduğu ve saldırıların devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Trump'tan İran kararı: ABD saldırıları durdurdu! Gözler şimdi diplomasi masasında

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GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI GÖRÜŞMELERİNDE

Trump'ın İran'a yönelik saldırı düzenlenmemesi yönündeki talimatının Umman'dan bir heyetin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir mekanizma oluşturulması amacıyla dün İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği resmi ziyaretten birkaç saat sonra geldiği belirtildi.

Trump'tan İran kararı: ABD saldırıları durdurdu! Gözler şimdi diplomasi masasında

Bölgedeki yerel kaynaklar, Umman ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve Tahran ile Maskat yönetimleri arasında bu hafta sonu bir anlaşmaya varılabileceğini iddia etti. Axios ise söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Trump'ın önerilen düzenlemeyi kabul etmesi gerektiğini yazdı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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