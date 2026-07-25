Anadolu Ajansı
Silahını alan sahile koştu! Olası ABD kara saldırısına karşı İran halkı nöbette
İran halkı olası ABD kara saldırısına karşı silahlanarak sahillere akın etti. Tahran yönetimi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde silahlı halkın sahilde devriye gezdiğine dair görüntüler paylaştı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.
HALK SAHİLDE UZUN NAMLU SİLAHLARLA NÖBET TUTUYOR
Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.
ABD'NİN ANA HEDEFLERİNDEN BİRİ!
Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.
ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.
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