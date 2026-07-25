İran Devrim Muhafızları'nın İngiltere'ye insan kaçıran çeteleri kontrol altına aldığı ve bu rotaları ajan sızdırmak için kullandığı ortaya çıktı. Göçmen botlarıyla adaya giren ajanların, Londra'da eylem emri beklediği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Orta Doğu’dan İngiltere’ye uzanan insan kaçakçılığı şebekelerini ele geçirerek operasyonel bir silaha dönüştürdüğü ortaya çıktı.

İngiltere basınında yer alan araştırmalara ve üst düzey istihbarat kaynaklarına göre Tahran, Manş Denizi üzerindeki kaçakçı botlarını ve Doğu Avrupa hatlarını kullanarak Londra’da emir bekleyen gizli ajan hücreleri konuşlandırıyor.

İran’dan İngiltere’ye sessiz işgal : Devrim Muhafızları düğmeye bastı

700. BİRİM VE ROTALARIN ASKERİLEŞTİRİLMESİ

Orta Doğu’da vekillerine silah ve nakit akışı sağlamak için onlarca yıl önce kurulan lojistik koridorlar, günümüzde İngiltere’nin kalbine uzanan hibrit bir tehdide dönüştü. Operasyonun merkezinde, Kudüs Gücü’nün lojistik ve kaçakçılık kolu olan 700. Birim yer alıyor.

Kaçakçılık ağlarının mülkiyetini veya kontrolünü elinde tutan bu birim, ucuz geçiş karşılığında çaresiz göçmenleri borçlandırarak rejimin "uyuyan hücrelerine" dönüştürüyor. İddialara göre İtalya ve Fransa (Calais) üzerinden Dover’a uzanan ana hattın yanı sıra Doğu Avrupa mafya yapıları üzerinden yürütülen alternatif uçuş rotaları da ajanların adaya sızmasında kullanılıyor.

İngiliz basınına konuşan İranlı bir yetkili,"Şu anda Londra’da ne yapmaları gerektiğini söylememizi bekleyen devrimci insanlarımız var. Londra’yı hedef almak için füzeye ihtiyacımız yok. Bu kaçakçılık rotaları bizim için füzelerden çok daha kullanışlı." dedi.

İran’dan İngiltere’ye sessiz işgal: Devrim Muhafızları düğmeye bastı: Ajanlar emir bekliyor

MI5 ALARMDA: 20’DEN FAZLA ÖLÜMCÜL KOMPLO ÖNLEDİ

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5, son bir yıl içinde İran destekli ve potansiyel olarak ölümcül 20’den fazla suikast ve sabotaj planının engellendiğini açıkladı. Tahran'ın, İngiltere’deki RAF Fairford üssünden kalkan Amerikan B-1 bombardıman uçaklarını gerekçe göstererek tehdit dozunu artırdığı öne sürülmekte.

İran’dan İngiltere’ye sessiz işgal: Devrim Muhafızları düğmeye bastı: Ajanlar emir bekliyor

Sınır hatlarında yapay zeka destekli yüz tanıma ve gözetleme sistemleri devreye sokulsa da, mülteci kılığında adaya giren veya uyuşturucu çeteleri üzerinden fonlanan rejim unsurlarının varlığı İngiltere'de ciddi bir güvenlik açığı tartışması başlattı.

GÖÇMEN TRAFİĞİNDE İRAN AĞI

İngiltere Göçmen Gözlemevi verilerine göre, 2018'den bu yana küçük teknelerle Manş Denizi’ni geçerek adaya ulaşan yasadışı göçmen grupları arasında 30 bini aşkın kişiyle İranlılar ilk sırada yer alıyor. Kaçakçılık çetelerine aktarılan paraların bir kısmının doğrudan Tahran'a aktığı ve rejimin bu altyapıyı "istenildiği an eyleme geçebilecek" esnek bir istihbarat ağı olarak kullandığı kaydediliyor.

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