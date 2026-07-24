YKS’de eşit ağırlık alanında Türkiye 11’incisi olan 17 yaşındaki Damla Reyyan Doğan, sınav sonucunu öğrendiğinde yaşadıklarını anlattı. Doğan “Sonucu görünce inanamadım. İki basamaklı bir derece göreceğimi hiç düşünmüyordum. Bayılmışım. Hâlâ ara ara sonucu açıp bakıyorum, başardığıma hâlâ inanamıyorum” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, milyonlarca öğrenci üniversite için ilk adımı attı. Sivas’ta Selçuk Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 17 yaşındaki Damla Reyyan Doğan, eşit ağırlık alanında Türkiye 11’incisi oldu. Sınav sonucunu öğrenen Doğan, kısa süreli baygınlık geçirdi.

Sınava okulda hazırlanan ve ablasından psikolojik destek alan Doğan, Türkiye derecesinin yanı sıra Sivas 1’incisi oldu.

Bayıltan mutluluk! YKS’de Türkiye 11’incisi olan Damla Reyyan Doğan o anları anlattı: Sonucu görünce gözüm karardı, hâlâ inanamıyorum

“9. SINIFTAN BU YANA HEDEFİMDİ”

Damla Reyyan Doğan, sınava hazırlık sürecini şöyle anlattı:

Türkiye genelinde 11’inci, TYT'de ise altı 188’inci oldum. Açıkçası bu başarı benim 9. sınıftan bu yana hedefimdi. O zamandan bu yana çalışmalarımı çok disiplinli ve azimli sürdürmeye çalıştım. Çok çalışmaktan ziyade doğru ve düzenli çalışmaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Açıkçası ilk bin gibi bir derece bekliyordum ama Türkiye 11’incisi olacağım hiç aklıma gelmemişti. Bu yüzden kendimi böyle bir başarıya hazırlamamıştım.

“SONUCU GÖRÜNCE BAYILMIŞIM”

Doğan, "Sonucu görünce inanamadım. İki basamaklı bir derece göreceğimi hiç düşünmüyordum. Sanırım gözüm karardı, tam hatırlamıyorum. Bayılmışım. Hâlâ ara ara sonucu açıp bakıyorum, gerçekten ben Türkiye 11’incisi mi oldum diye. Bazen bunu başardığıma hâlâ inanamıyorum. Çünkü süreç boyunca o kadar çalışmaya odaklanmıştım ki sonuç açıklandığında nasıl bir tepki vereceğimi hiç düşünmemiştim. İleride Ekonomi bölümü okumak istiyorum. İnşallah güzel ve prestijli bir üniversitede eğitim alıp ekonomist olmak istiyorum. Ülkeme en faydalı şekilde hizmet edebilmek için çalışacağım” diye konuştu.

Bayıltan mutluluk! YKS’de Türkiye 11’incisi olan Damla Reyyan Doğan o anları anlattı: Sonucu görünce gözüm karardı, hâlâ inanamıyorum

BAŞARILI ÖĞRENCİDEN TAVSİYE

Bu süreçte hem olumlu hem de olumsuz çok fazla şey duyulabileceğini belirten Doğan “Benden sonra sınava girecek arkadaşlara tavsiyem ise öncelikle kendilerine inanmaları ve başkalarının söylediklerine fazla kulak asmamalarıdır” tavsiyesini verdi.

Bayıltan mutluluk! YKS’de Türkiye 11’incisi olan Damla Reyyan Doğan o anları anlattı: Sonucu görünce gözüm karardı, hâlâ inanamıyorum

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