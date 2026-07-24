ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, özellikle marul ve maydonoz gibi yeşilliklerden yayıldığı tahmin edilen 'siklospora' paraziti nedeniyle 500’ü aşkın kişi hastanelik oldu. Vaka sayısının geçen yıla kıyasla iki katına çıktığı eyalette sağlık yetkilileri alarma geçti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti, kaynağı parazit olan geniş çaplı bir salgınla mücadele ediyor. Mayıs başından bu yana şiddetli mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 561’e ulaştı. Eyalet Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, salgının bazı taze yeşilliklerde bulunan siklospora parazitinden kaynaklandığını açıkladı.

MAYDONOZ, MARUL VE KİŞNİŞ TÜKETENLER SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Sağlık ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde, hastalanan kişilerin ortak olarak tükettiği gıdaların başında maydanoz, kişniş ve marul geldiği tespit edildi. Eyaletteki vaka sayısının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığı belirtilirken, Kuzey Carolina Sağlık Yetkilisi Carl Williams, şu ana kadar tespit edilen vakaların diğer eyaletlerdeki salgınlarla doğrudan bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

Maydonoz salgını giderek yayılıyor! Vatandaşlar tedirgin, yetkililer alarmda: 500’den fazla vaka var

DOĞRANMIŞ MARULLARDA GİZLİ TEHLİKE

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke genelinde yürütülen diğer salgın araştırmalarında doğranmış marulların geri çağrıldığını duyurdu. Bu yaz dönemi boyunca toplam altı ayrı siklosporiyazis salgını incelemeye alınsa da, Kuzey Carolina’daki tablo özelinde araştırmalar bağımsız olarak sürdürülüyor.

Maydonoz salgını giderek yayılıyor! Vatandaşlar tedirgin, yetkililer alarmda: 500’den fazla vaka var

Enfekte gıdaların tüketilmesiyle insan vücuduna geçen siklospora parazitinin kesin kaynağını saptamak için geniş çaplı laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Eyalet yetkilileri, vatandaşları taze yeşillik tüketimi konusunda uyararak, marul, kişniş ve maydanoz gibi gıdaların çok iyi yıkanması, mümkünse pişirilerek tüketilmesi veya şüpheli görülen ürünlerden tamamen uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

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