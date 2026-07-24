Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerindeki dönüm noktasının Nisan 2025’te Vatikan’da gerçekleşen yüz yüze görüşme olduğunu açıkladı. Oval Ofis’te yaşanan gerilimin ardından diyalog zeminini yeniden kurduklarını belirten Zelenskiy, 15 dakikalık baş başa temasın ikili ilişkilerin seyrini tamamen değiştirdiğini söyledi.

Amerikalı aşırı sağcı aktivist Laura Loomer’a mülakat veren Ukrayna lideri Zelenskiy, Trump ile geçmişte yaşanan diplomatik krizlere ve Oval Ofis’te ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de dahil olduğu hararetli tartışmaya değindi.

Vance’in Rusya ile diplomasiye şans verilmesi yönündeki çağrısına 2014’ten bu yana yürütülen başarısız müzakereleri hatırlatarak karşı çıkan Zelenskiy, Trump ile aralarındaki ilişkinin Vatikan’da farklı bir boyuta taşındığını kaydetti.

Zelenskiy’den Trump itirafı: Vatikan’daki görüşmenin perde arkasını anlattı

İki ülke lideri arasındaki iletişim tonunun olumlu yönde dönüştüğünü vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Haklısınız, üslup kesinlikle değişti. İlk dönüm noktamızı Roma'da, Vatikan'da yaşadık. Evet, uzun bir görüşme değildi ama her zaman bunun tarihi bir an olduğunu düşündüğümü söyledim. Baş başka gerçekleştirdiğimiz o 15-20 dakika içinde ilişkimizi tamamen değiştirdik."

Zelenskiy, "Vatikan'daki görüşmemizden sonra Başkan Trump'ın her şeye biraz daha farklı bakmaya başladığından eminim." ifadesini kullandı.

"BİRÇOK İNSANIN HAYATI BU GÜVENE BAĞLI"

Vatikan Şehri’ndeki Aziz Petrus Bazilikası’nda yapılan görüşmede üçüncü bir kişinin bulunmadığını belirten Zelenskiy, "Çok mutluyum, çünkü pek çok insanın hayatı bu tür ilişkilere ve sürdürülen diyaloğa bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Oval Ofis’teki krizin ardından Avrupalı müttefiklerin desteğini arkasına alan Zelenskiy’nin, ilişkilerde sağlanan yumuşama evresinin ardından önümüzdeki günlerde üst düzey temaslarda bulunmak üzere ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

TRUMP'IN DAMADI İLE KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili bir hale getirilmesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında ticari gemi trafiğinin durdurulmasına değinen Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine giden tüm gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetmişti.

"SONBAHARA KADAR ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERİ YAPMALIYIZ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları değerlendiren Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili hale getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ABD tarafının daha sonra Rusya'nın temsilcileriyle görüşme yapabileceğini belirtti.

Zelenskiy, ABD-Ukrayna-Rusya arasında daha önce yapılan üçlü görüşmelerin devam etmesi için yoğun çalışma yapılması gerektiğini kaydederek, "Bana göre üçlü bir görüşme yapılacak. Elbette tüm bunları sonbahara kadar yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Savaşın müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu bir önceliktir ve ben buna odaklanmış durumdayım. Karşımızda kimin olduğunu siz de ben de anlıyoruz. Çünkü Rusya'nın her zaman aradığı alternatif yol, savaş ve seferberliğin artırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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