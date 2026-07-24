Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı yeniden gündeme geldi. İstifaların resmileşmesiyle birlikte Meclis'teki sandalye dağılımında önemli değişiklikler yaşanacak. Peki, CHP'nin kaç milletvekili var, CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı kaç oldu?

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'nin kuruluş sürecine katılması, TBMM'deki sandalye dağılımını değiştirecek. İstifaların ardından CHP'nin milletvekili sayısı düşerken partinin Meclis'teki sıralaması da değişecek.

CHP'NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

CHP'nin TBMM'de 135 milletvekili bulunuyor. Ancak Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katılmasıyla birlikte Meclis de önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor. İstifaların tamamının işleme alınması halinde CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düşecek.

Bu değişiklikle birlikte Yeni Parti'nin 91 milletvekiliyle TBMM'de ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor. Meclis'teki yeni sıralamanın ise istifaların resmileşmesiyle kesinlik kazanması bekleniyor.

CHPnin kaç milletvekili var? CHPnin TBMMdeki sandalye sayısı

CHP'NİN TBMM'DEKİ SANDALYE SAYISI KAÇ OLDU?

Mevcut durumda CHP'nin TBMM'de 135 sandalyesi bulunuyor. Ancak Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının kabul edilmesi halinde bu sayı 44'e inecek. Böylece CHP, TBMM'deki en fazla milletvekiline sahip ikinci parti olma özelliğini de kaybedecek.

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