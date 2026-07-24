Özgür Özel ve 90 vekilin CHP'den istifa etmesiyle TBMM'de denklem değişiyor. İstifaların kabulü halinde CHP 44 milletvekili ile Meclis'in beşinci partisi olacak. Özel'in kurduğu Yeni Parti ise ikinci sırada ana muhalefet partisi olarak yer alacak.

CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etti. Özel ile birlikte toplamda 91 milletvekili, CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldı.

EVRAKLAR BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Açıklamada ayrıca Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntüsü de paylaşıldı. Özel evrakları imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin evrakların gün içinde İçişleri Bakanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

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CHP, TBMM'NİN 5. PARTİSİ OLACAK

Özel'le birlikte 91 vekilin CHP'den istifa etmesi ise Türk siyaset tarihinde yeni bir sayfa açtı. İstifalar kabul edildiğinde Meclis'teki sandalye dağılımında büyük bir değişim yaşanacak. Yıllardır ana muhalefet partisi olan CHP'nin 135 milletvekili vardı. Ancak yeni dönemde CHP, 44 vekille TBMM'deki 5. parti olacak.

Meclis'te en fazla sandalye 277 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor. AK Parti'yi ise istifalar kabul edildiğinde 91 milletvekili ile Yeni Parti takip ediyor olacak.

Meclis'teki bu tablo, istifaların kabulüyle değişecek

Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip edecek.

DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile dördüncü sırada MHP olacak. Meclis'te 11 vekil ise bağımsız olarak yer alıyor.

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